Piden que la Xunta implante hemodinánica 24 horas en Ourense

La diputada socialista Noela Blanco presentó varias iniciativas para exigir a la Xunta que implante el servicio de Hemodinámica 24 horas en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. Advierte que el Gobierno gallego "incumple el principio de equidad, al hurtarle el servicio a esta provincia".

La diputada socialista recuerda que Ourense "lidera la tasa de mortalidad por infarto de miocardio", con un 59,7 por mil, 27 puntos por encima de la media estatal.

Lamenta que, a pesar de estos datos, el servicio de Hemodinámica del CHUO "no está disponible las 24 horas del día, lo que provoca cientos de traslados al Complexo Hospitalario de Vigo", que es el centro de referencia cuando el servicio no está activo. Explica la gravedad de esta situación, "cuando en los infartos es fundamental una atención inmediata y los traslados provocan el aumento de la demora y la reducción de las posibilidades de supervivencia". Blanco advierte sobre la marginación de esta provincia, la única de Galicia que no tienen este servicio, tras su implantación en Lugo.