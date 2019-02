Manos Unidas, solidaria con la India

Manos Unidas consiguió recaudar en torno a 4.000 euros en el festival benéfico que realizó ayer en el Auditorio de Ourense, con la venta de 800 entradas, que destinará al equipamiento de un laboratorio médico de un centro de salud de la India, después de descontar el montante del pago por la utilización del local y otros gastos. A esta cantidad se suma lo que recauda esta organización durante todo el año, sobre todo la recaudación realizada en las parroquias de la diócesis el día 10 de febrero y en la campaña del "Pincho Solidario" que celebra todos los años el Colegio Salesiano de Ourense. Estos fondos, sumados a las aportaciones de socios y voluntarios, los destina a diferentes programas solidarios que se realizan en diferentes países del mundo.

El concierto solidario, realizado en el Auditorio Municipal a partir de las 20 horas, contó con las actuaciones de Coral Xuvenil Cantiga, Escuela de Danza Nati Fleta-Centro Coppelia, del tenor Domingo de Vicente, del pianista Luis Eloy Rodríguez, del cantautor Emilio Rúa, Ourenlú Quartet, Dúo de Acordeones Bieito Blanco y Lucía Meijón y la Real Banda de Gaitas de la Diputación. Actuó como presentadora Montse Estévez de la Cadena Cope.

El centro de salud está situado en Doddalahalli, a 18 Kilómetros de Kanakapura y a 70 kilómetros de Bangalore-Karnataka. Los beneficiarios "llegan de todas las villas cercanas, la mayoría son personas con bajos ingresos. Dependen de la lluvia para sus cultivos. Sólo cultivan verduras de temporada debido al clima tan seco. El suelo es de grava y arcilla, la tierra rocosa ocupa la mayor parte del lugar".

Las mujeres no son consideradas en la sociedad, "muchas niñas bebés son sacrificadas tan pronto nacen. Gran parte de los beneficiarios son analfabetos, sus salarios o lo que ganan es tan bajo que no pueden permitirse un tratamiento y muchos de ellos mueren en sus casas debido a la falta de conocimientos y la falta de dinero para acudir a algún centro de salud", explica Manos Unidas. No hay saneamiento, por eso las personas sufren infecciones en la piel, respiratorias, anemia, tifus, diabetes, artritis, desnutrición, entre otras muchas enfermedades.

Hay un centro de salud primario gubernamental en la zona, pero los doctores no están la mayor parte del tiempo, las personas locales no tienen fé en ese hospital por la falta de atención, "prefieren ir al hospital de las Hermanas St.Annes´s".

El centro de salud St. Anne,s lleva muchísimos años trabajando en la zona, dando asistencia a todo aquel que lo necesite especialmente a las personas de bajos recursos. Actualmente el centro cuenta con 6 camas para atender los pacientes internos (unos 600 al año), además presta servicio de consultas externas, al que acuden unas 50-70 personas diarias.

Por este motivo solicitan ayuda a Manos Unidas para comprar 5 máquinas específicas de laboratorio. La mejora del laboratorio puede proporcionar acceso a diagnósticos, a muchas personas y evitar sus desplazamientos desde lugares donde no pueden continuar con sus tratamientos debido a las distancias.De este proyecto, impulsado por Manos Unidas, se beneficiarán directamente 7.008 personas.