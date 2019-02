La ourensana María R. Gómez Iglesias gana el III Concurso de Poesía El Cercano

La ourensana María R. Gómez Iglesias ha sido la ganadora de III Concurso de Poesía El Cercano, fallado en Ourense por su poemario Espejos de Hamlets amarillos. El jurado ha destacado "la originalidad de la voz, su innovadora propuesta, su perfecto encaje dentro de la tradición y la creación de un yo poético propio en un espacio íntimo personal. María R. Gómez e estudió Psicología en Compostela y se doctoró en Filosofía en Madrid y Trabaja en el Equipo de Orientación Específico de la Consellería de Educación, en Ourense.

Ha publicado Como un collar que podría ser de muerte, Nª 15 Colección de poemarios María del Villar, Tafalla 2010; El Logos enamorado. Homosexualidad y Filosofía en la Grecia Antigua, Editorial EvohéDidaska, Madrid 2012; The echoes of Eleusis. Love and initiation in platonic philosophy, Cambridge University Press, 2016.

También ha obtenido los siguientes galardones: Primer remio de relato en III concurso internacional LaRevelació. Primer premio en el concurso de relatos históricos de Hislibris. Primer premio en XV certamen de poesía de La Fundación María del Villar y primer Premio de relato breve UNED de Mérida 2013 entre otros. La presentación del libro y su autor se hará en elcercano el próximo 15 de marzo, tal como indican las bases .

El jurado compuesto por los escritores José María Pérez Álvarez, Santiago Lamas y Manuel Janeiro, destacaron los siguientes originales: Gestos profundos; Solamente; El melancólico placer de las voces de las divas; París, al final del día; El estómago de los peces; Charcos; Una historia de todos; Miradas. A estos finalistas y a todos los participantes elcercano les agradece su consideración e interés en el concurso.