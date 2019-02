El grupo musical Lagarto Amarillo regresa a Ribadavia para actuar en la Feira do Viño

La Feira do Viño de Ribadavia contará en esta edición con el grupo musical Lagarto Amarillo que regresará a la capital del Avia para actuar el día 4 de mayo, coincidiendo con la celebración de este evento vitivinícola tan importante de la comarca de O Ribeiro. La que era la actuación estelar de las pasadas Festas do Portal tuvieron que cancelar su espectáculo por motivo del mal tiempo, mucha lluvia y tormentas con riesgo de descarga eléctrica.

El Concello de Ribadavia valora la buena disposición del grupo y de su agencia de representación para volver a actuar en Ribadavia, ya que en este tipo de contratos cuando existe un problema ajeno al grupo, similar al que aconteció en las fiestas patronales, no tiene la obligación de actuar de nuevo.

El ente local quiere agradecer también la mediación de los representantes que buscaron una negociación flexible y factible a los intereses del concello, ya que éste solo asumirá los gastos derivados de producción (costes técnicos, luces y sonido) pero no del caché del grupo.

El Concello de Ribadavia tuvo la capacidad de previsión y de gestión para no perder la inversión que se hizo en su día y "gestionar esta situación de forma ideal, no como en otras ocasiones en las que otros artistas que pasaron por Ribadavia, en circunstancias similares, cobraron pero no actuaron".

Así, apuntan desde la organización de la LVI Feira do Viño que la actuación de Lagarto Amarillo será una de las principales novedades de la presente edición, de la cual se irán anunciando actividades y programación más adelante.