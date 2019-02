Fumega revocará a Nogueira las competencias delegadas

El edil del grupo de gobierno socialista de O Carballiño Adolfo Nogueira aún sigue siendo el portavoz del grupo municipal a pesar de que el alcalde, Francisco Fumega, anunciara días atrás su cese como tal. Aclara el regidor que al ser un grupo político tienen que firmar la totalidad de sus miembros, por lo que dentro del punto de vista administrativo y burocrático "sigue siendo portavoz del grupo municipal".

Pero mientras tanto no se resuelve esta cuestión, el regidor ordenó a secretaría redactar un decreto para revocarle las competencias en las concejalías que tiene asignadas, de Promoción Económico, Seguridad,y Personal, que pasarán a ser asumidas por él.

Aclara que estas decisiones están motivadas por la pérdida de confianza lejos de acatar órdenes, ya que asegura que precisamente por no aceptar imposiciones de la Dirección Provincial del PSOE se encontraba en esta situación.

Fumega apunta que él es un hombre ético y libre, y que siempre tuvo trabajo, siendo un profesional de la docencia, y que a Pachi Vázquez le está agradecido porque depositó en él su confianza en más de una ocasión, como delegado de Medio Ambiente, y otros cargos, por lo que niega que siga imposiciones de nadie, como hace ver un sector del PSOE que apoya a Nogueira.

Además, en más declaraciones hecha a Cope O Carballiño, aseguró que no se trata de un problema ideológico, que "siempre" apoyó a Pachi Vázquez, y que de lo que se trata es de un tema de "pérdida de confianza personal en la gente que trabaja conmigo". Dice que su único interés es trabajar por O Carballiño y resolverle los problemas a los vecinos y que seguirá en esta línea.

Y ante esta situación de división en el PSOE y posible una nueva candidatura de socialistas "pachistas", los grupos de la oposición están expectantes y preocupados porque sienten que ello afecta el trabajo del Concello. De hecho, ayer tenía que celebrarse un pleno que quedó para la próxima semana y al que AV-Son llevaba una moción pidiendo se le retiren las concejalías y sueldo a Nogueira porque "no nos está cumpliendo, no pisa por el concello", y "tiene paralizados los departamentos y no puede seguir cobrando sin cumplir sus funciones". Desde el BNG ven grave que el grupo municipal socialista "lleve dos meses sin reunirse" por lo que ve "una falta de liderazgo del alcalde, no hay coordinación, y eso afecta a la gobernabilidad y a los carballiñeses".

Desde el PP también son críticos con la situación y mientras no se confirma si habrá una segunda candidatura socialista sigue trabajando en su programa electoral teniendo ya "nuestra ruta marcada" y su primer acto este fin de semana.