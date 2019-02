El Concello elabora informes y continúa con el obradoiro para la mejora en el Jardín del Posío

Desde el principal grupo de la oposición, Democracia Ourensana, se daba la voz de alarma sobre la "suspensión" del obradoiro de albañilería y jardinería que estaba trabajando. Y aseguraban que el motivo de esa decisión de "paralizar" la había adoptado la Xunta, una vez que comprobó que el Concello "no tenía la documentación en regla", por lo que entiende que "estarían operando de forma ilegal".

En cuanto a las explicaciones dadas por parte del gobierno popular, para DO "no hacen más que confirmar que estamos ante una nueva chapuza", y recalca que "no se trata de una documentación a mayores", sino que se trata de la que es necesaria para poder autorizar los trabajos previstos en un espació con una catalogación, que lleva consigo una determinada protección que debería conocer el gobierno popular antes de poner en marcha el obradoiro de empleo.

Es por eso que no dudan en asegurar que "es un efecto más de los problemas que genera el alcalde, Jesús Vázquez, y su mermado equipo de gobierno", y que lleva consigo que por parte de la Xunta, en este caso de Patrimonio, se proceda a requerir la documentación necesaria, y que entienden desde DO que debieron hacer cuando se puso en marcha el obradoiro.