La fiscal eleva de 2 a 3,5 años la petición de pena por un presunto espionaje en el PSOE

El presunto caso de espionaje en el PSOE ourensano, en el marco del proceso de listas para las elecciones generales de 2015, se juzgará en la Audiencia Provincial en los próximos meses, en lugar de en el Penal 2, como inicialmente estaba previsto. El cambio obedece a que las penas posibles de inhabilitación a las que se enfrentan los acusados superan el máximo de 10 años que puede resolver un penal. El juez Ricardo Pailos anunció ayer que remitirá la causa al órgano superior. No se presentaron los testigos -entre ellos, caras conocidas del socialismo ourensano y hasta una diputada nacional- ni tampoco los encausados. La fiscal informó de una modificación en sus peticiones de condena: eleva su propuesta desde los 2 a los 3 años y medio de prisión, más 5.400 euros de multa y 6 años de inhabilitación para un policía ya jubilado y una aspirante al Senado en 2015, acusados por indagar si un posible rival interno en la carrera electoral -ya no es militante- tenía antecedentes policiales. El perjudicado, el abogado J. A. Á., ejerce la acusación particular. Su letrada solicita 6 años de cárcel para la acusada, 7 para el antiguo policía -mayor pena por la condición de autoridad-, más 12 años de inhabilitación para ambos.

El exagente E. C. R., de 66 años, y M. T. T. C., de 47, no comparecieron al trámite de ayer. Ellos defienden su inocencia. Las defensas sostienen que no existe ningún delito y cuestionan la legalidad de la escucha en la que estaba inmerso el policía, decretada por un juzgado de Vilagarcía de Arousa. En el pinchazo por otra causa -la Fiscalía solicita la declaración como testigo del jefe de grupo de la Unidad de Asuntos Internos- se descubrió la presunta revelación de secretos por la que ahora ambos son acusados.

Según la Fiscalía, la candidata del PSOE al Senado en diciembre de 2015 -renunció a concurrir otra vez en las elecciones repetidas de junio de 2016- fue la inductora de un delito presuntamente cometido por un funcionario público. La acusación pública relata que, el 13 de septiembre de ese año, llamó por teléfono al otro acusado para que comprobara los antecedentes policiales del perjudicado J. A. Á., quien podía ser competencia para la acusada en la carrera orgánica a la Cámara Alta.

La Fiscalía asegura que el expolicía, "sin estar autorizado para ello ni encontrarse en el curso de ninguna investigación", accedió presuntamente al día siguiente de la llamada a la base de datos de denuncias de la Policía Nacional. A las 12.36 horas del 14 de septiembre de 2015 consultó supuestamente un atestado en el que figuraba el perjudicado. Ese mismo día, horas después de acceder a la base de datos, se comunicó con su compañera de partido para confirmarle la información solicita.

El ministerio público destaca que el 22 de septiembre de 2015, los acusados volvieron a ponerse en contacto telefónico. Ese día, M. T. T. C. presuntamente dio instrucciones al entonces policía sobre qué hacer con la información. A las 11.22 horas del 23 de septiembre volvió a mirar la base de datos. También consta otra revisión del exagente relativa al perjudicado sobre las 15.23 horas del 5 de octubre. La acusación particular destaca que en todos sus acceso "en reiteradas ocasiones", el exagente hizo copia "con la finalidad de ponerlo en conocimiento de terceros a fin de causar perjuicio" al denunciante.

La Fiscalía recuerda en su acusación que J. A. Á. "resultó perjudicado y su puesto en la lista de candidatos al Senado se vio alterado". Califica los hechos como un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. La acusación particular también ve presunto delito de calumnia, con publicidad y por recompensa o promesa. Subsidiariamente, los hechos también podrían constituir a ojos de esta parte un presunto delito de injurias graves, efectuadas con publicidad y por precio o recompensa. En este segundo supuesto, las peticiones de condena bajarían a un total de 4 y 5 años de prisión, más una multa de 21.000 euros.

La acusación particular considera que la acusada pidió al expolicía mirar los antecedentes de J. A. Á. "ante el temor de que pudiese presentarse a la misma candidatura que ella al Senado, con la intención de ponerlo en conocimiento de un tercero para que advirtiera de la posibilidad de hacerlo público si salía elegido". Según esta parte la finalidad de la acusada "era evitar que pudiera ser candidato y disputar con ella el escaño, a fin de tener menor competencia en su candidatura a ir en las listas al Senado por la provincia de Ourense". Los querellantes sostienen que hubo publicidad de los antecedentes, "toda vez que el perjudicado recibió varias llamadas de terceros interrogándole por los hechos".

Dijeron que no querían dañar

Las defensas no entraron en demasiados detalles ayer al ser consultadas sobre su versión en el procedimiento. En la fase de instrucción, la exaspirante al Senado aseguró a la prensa que no había existido ánimo de hacer daño a nadie, sino que se obró con la máxima discreción para no perjudicar a ningún compañero". Su versión es que el PP tenía la información y podría usarla contra el PSOE en campaña. Creía no estar cometiendo delito, "porque se supone que había una sentencia, y son públicas".