Zé resiste el frío a la intemperie

Zé María Da Silva vive bajo un puente, a la orilla del río. Escucha la radio, sale de paseo con el sol y se resguarda entre las mantas, los trapos, los plásticos y las toallas que erigen su refugio contra el frío. En su infravivienda, junto a una pintada que parece un neón, este hombre portugués de 53 años capea los rigores del tiempo extremo de Ourense: máximas de más de 40º en verano, mínimas inclementes durante esta ola de frío (-5,8º la jornada de Reyes, entre 19 y 22 horas diarias con temperaturas de 7 grados, o menos, desde Añonuevo).

La plataforma del Puente Novísimo y la bóveda de estrellas de las noches de helada son las únicas cubiertas sobre su cabeza, más allá de la chabola que ha improvisado junto al paseo de la margen derecha del Miño. Ahí lleva varios años. "Eu quero ficar aquí", se reafirma. Los vecinos le llevan alimentos. Los deportistas que recorren la senda lo respetan. Nadie lo ha incomodado por ahora en el lugar donde desea vivir. "Eu como de bocadillo todos os días, a comida quente non me gusta e tampouco tomo café". Los voluntarios de Cruz Roja se preocupan por él y lo visitan con frecuencia. "Veñen por se necesito algo pero de momento non". Estos días gélidos le han hecho mella, con un catarro y dolor de huesos. Pero Zé, que recuerda inviernos más crudos, asegura que dentro del habitáculo, bajo las prendas y mantas, "estáse quente".

Con 53 años, consume las horas en la infravivienda cuando el invierno, como ahora, se pone agresivo. Sale en los escasos momentos de tregua del día, cuando el sol suaviza un poco el ambiente, aunque apenas suceda últimamente. "Ando por aí e volto ás seis, ás sete ou ás oito, depende".

El lunes fue a buscar otra manta. Hace acopio de ellas sobre el colchón. Guarda otras en una bolsa. Tras escuchar las previsiones de alerta amarilla por bajas temperaturas con un recrudecimiento de cara al final de semana, Zé pensaba que necesitaría abrigarse más la noche del lunes al martes. "Non fixo falta, hoxe a cousa está a bien", decía el martes a mediodía, con el sol rayando el ambiente gélido de la noche anterior.

Los servicios sociales y las oenegés conocen la situación de este hombre sin techo. Le han ofrecido recursos como el albergue municipal, que descarta. "A estas horas xa non podería estar na cama. Ás oito da noite hai que estar dentro, creo, e ás oito da maña coller a maleta. Aquí métome cando me apetece". Zé María celebró la Navidad donde ha elegido vivir su vida, ocupar sus días. "Paseina aquí. Tiña una botella de champán pero non a abrín".