Jesús Vázquez: "Ourense será este año la capital con el gravamen del IBI más bajo de España"

Los contribuyentes del municipio de Ourense verán reflejados este año en sus recibos una nueva rebaja del 10% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), reducción que entró en vigor el pasado día 1. Sumada a esa otra minoración del 10% que se había aplicado a esa tasa en el ejercicio fiscal de 2018, los ourensanos se beneficiarán este año de una caída final del 20% del impuesto más temido, el IBI, lo que, según el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, convierte a este municipio "en la capital española con el tipo impositivo del IBI más bajo, que quedará en el 0,45 por ciento".

El acuerdo aprobado en pleno supondrá el pago, según señaló el alcalde, de "seis millones menos de euros para los ourensanos", y se adoptó tras el respaldo del PP y DO en el pleno, una propuesta realizada por este último grupo político.

El Concello solo tiene capacidad legal para variar el tipo impositivo, que se aplica sobre el valor catastral de cada inmueble urbano o rústico, y la rebaja se llevó a cabo porque "la situación económica del Concello de Ourense nos lo permitió", indica el regidor .

El IBI que se aplicaba en el Concello era el pasado año, según datos del Reaf (Registro de Economistas Asesores Fiscales), un tipo impositivo del 0,49, frente al 0,64 de Pontevedra, el 0,67 de Lugo y el 0,68 de A Coruña.

En líneas generales se espera que la minoración de ingresos por IBI suponga unos 3 millones menos de euros en 2018 y otros tres millones de euros menos en 2019. Antes de la rebaja el ingreso anual por esta tasa rondaba los 33 millones .

El IBI supone hasta el 30% de ingresos del Concello de Ourense, y la media estaba el pasado año en unos 289 euros por habitante en la capital, una cifra muy inferior a la que paga en realidad la mayoría de los propietarios de bienes inmuebles urbanos.

¡Claro que esa supuesta pérdida de ingresos que va a sufrir el Concello por una bajada del IBI, contra la que votaron PSOE y la Marea, al entender que detrae fondos municipales para otras causas de tipo social, no será tan acusada, dado que se produjo un exhaustivo proceso de regularización catastral que ha supuesto también un nuevo "sablazo" que revisa al alza el valor catastral de muchas propiedades urbanas que no estaban actualizadas. Según un informe elaborado por el propio Concello, este podría ingresar 1,5 millones de euros más tras la revisión. Es decir que baja el tipo impositivo al 0,45 pero al actualizar y subir el valor catastral de muchas viviendas, la caída de ingresos de las arcas municipales no se tambaleará de forma tan acusada como estaba previsto.

Concellos más "benévolos"

Por capitales de provincia, la de Tarragona es la que tenía en 2018 el tipo impositivo más alto en el IBI, con un 0,953, seguida por Lleida con un 0,943, o Gerona con el 0,907.

Revisando la misma lista de tipos impositivos del IBI en España en 2018 en todas las capitales de provincia aparecían en los últimos puestos Toledo, con el 0,446, y Málaga, con el 0, 451, como las de menor tipo impositivo, una lista a la que este año se sumará Ourense.

Pese a todo, el valor catastral que se aplica a los bienes de naturaleza urbana o rústica es el que marca la presión final que cada concello ejerce sobre sus contribuyentes. En el caso de Ourense, por ejemplo, en 2018 la previsión de ingresos por IBI por habitante era de 289 euros, frente a 256 en A Coruña; en Pontevedra 223 euros por habitante y en Lugo de 222,6 euros por habitante.