Pazolandia, 1.400 desalojados tras arder una sauna en el Paco Paz

Por precaución, para evitar que nadie entre la multitud de adultos y niños que disfrutaban ayer por la mañana de Pazolandia, los bomberos y la Policía Local desalojaron a unas 1.400 personas por el riesgo de intoxicación con el denso humo procedente de un incendio registrado en la sauna del vestuario femenino, en la zona de gimnasio del pabellón polideportivo Pazo Paco Paz, cerca de la pista central, donde están instaladas parte de las atracciones del parque navideño de ocio. No hubo heridos. El suceso ocurrió a las 11.30 horas y, a las 13, la actividad se había normalizado. El parón no fue absoluto, ya que no afectó a las actividades del exterior, aunque con la confusión algunas atracciones se detuvieron hasta que se aclaró qué había sucedido. A las personas evacuadas del recinto "no se les devuelve el dinero al tratarse de una causa de fuerza mayor, fortuita y no imputable a la organización", según el director del Paco Paz, Ángel Cid.

El fuego se declaró en el motor de la sauna y se propagó favorecido por el revestimiento de madera de la sala, y alimentado por el oxígeno cuando los empleados abrieron la puerta para ver la magnitud del suceso, tras ser alertados por personas del vestuario. El Pazo activó el plan de emergencias y alertó a los bomberos.

La pista central y el área de fitness -en torno a un centenar de personas en la sala de cardio y pesas fueron distribuidos en vestuarios, para que no cogieran frío- fueron desalojadas por precaución. Hubo cierta preocupación entre los presentes tras el aviso por megafonía. Varios tuvieron que salir sin poder llevarse alguna prenda que los niños se habían quitado para las atracciones. Las recuperaron a partir de las 13 horas, cuando volvió la normalidad. A los que se encontraban en el lugar cuando ocurrió el suceso no se les devolverá el precio de la entrada, pero a quienes llegaron posteriormente con billete sí. No se permitió el acceso de más público durante el transcurso del operativo de emergencias.

Se trata del primer incidente en los 26 años de funcionamiento del parque navideño de ocio de Ourense, por el que este año pasarán más de 25.000 niños hasta el 4 de enero, según la organización. Hubo quejas de algunos usuarios, como reconoce el director del Pazo. "El plan de emergencias funcionó a la perfección. Sí es cierto que hay quien se queja pero tuvimos la precaución de desalojar por si el fuego se extendía o el humo era tóxico. Creo que debemos estar satisfechos de que todo haya funcionado perfectamente y sin ningún problema", manifestaba ayer Ángel Cid.

En un comunicado de prensa, la Diputación de Ourense, propietaria de las instalaciones, destacó que "se garantizó plenamente la seguridad de las personas y de las instalaciones de Pazolandia y el Pazo dos deportes". Como "cortesía" con los usuarios, la sesión de ayer por la mañana, afectad por el suceso, se amplió hasta las 14.30, media hora más del horario habitual. La normalidad volvió al parque a las 13 horas, y también a buena parte de la zona de gimnasio y clases de actividad física.

Investigan las causas

El fuego calcinó por completo la sauna y el humo pudo haber causado daños a objetos personales de usuarios en el vestuario. El polideportivo cuenta con un seguro de responsabilidad civil que se hará cargo. Los peritos acudieron ya ayer a la instalación para hacer las primeras comprobaciones.

El origen de las llamas está por determinar. Desde el parque de bomberos no se aventuraban a indicar cuál fue la causa. Acudieron en un camión seis efectivos, que repartieron las tareas: un equipo atajó el incendio mientras el resto de los profesionales evacuaba las zonas próximas por precaución, dado que el humo estaba llegando a la central. Los bomberos utilizaron un ventilador para extraer el humo del recinto.

Preguntado por si el incidente tuvo alguna relación con el mantenimiento de la instalación, el director del Paco Paz también optó por la prudencia. "Es prematuro en este momento. Los técnicos tendrán que valorar qué ha pasado". El responsable deja claro a los usuarios con objetos afectados por el humo que el seguro estudiará las posibles reclamaciones.