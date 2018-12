Un vinagre de O Ribeiro, único de Galicia con medalla de oro en un concurso internacional

De la comarca de O Ribeiro ha salido el primer vinagre gallego premiado en un concurso internacional, Vinavín 2019-Premio Especial Diputacuión de Córdoba, de la Asociación amigos amantes del vino y vinagre. Se trata de Albarro XPI, elaborado por Vinagres do Ribeiro, S.L., empresa ubicada en Berán, en el Concello de Leiro, y propiedad de Xoán Pablo Lorenzo Fariña, quien ya tiene tres productos en el mercado gallego y en algunos puntos del resto de España. Considera que se trata de un "recurso importante" que "no se valora" ya que algunos viticultores prefieren hacer vinos baratos en lugar de "sacarle un valor añadido" a la uva.

Vinavín es el único concurso internacional de vinagres en el mundo y en esta cuarta edición hubo un único ganador por Galicia. Lorenzo Fariña apunta que en 2017 también participó pero sin éxito por lo que para esta nueva edición mejoró su producto y presentó dos tipos de vinagre siendo el Albarro XPI el que obtuvo medalla de oro. Apunta que está elaborado con vino blanco y aromatizado con laurel.

Además de esta variedad que es la que tiene más crianza en barrica y ya lleva un año en el mercado con más de 2.000 botellas, tiene el Albarro XP2, con más de 1.000 botellas que sacó hace seis meses aproximadamente y que lleva un 15 por ciento de vino tinto y aromatizado con hinojo y hierba Luisa, y hace dos meses sacó 500 botellas de Albarro XP3, con un 80 de vino tinto y aromatizado con ajo.

Del XP1 apunta que ya lo utilizan muchos cocineros de Galicia con estrella Michelín, y "estamos en todas las tiendas gourmet de Galicia, más de 80, y 70 restaurantes", y a mayores ya tiene presencia en restaurantes y tiendas de Madrid, Barcelona, Vitoria, Valladolid, Palencia.

Es un trabajo artesanal y para su promotor e ideólogo este premio de Vinavín no conllevará una subida de precio, es solo "la certificación de que se hacen bien las cosas". Le produce satisfacción y dice confirma que "se pueden hacer grandes vinagres en Galicia" y "poner en valor una cosa que aquí no se valora y es un recurso potencial tremendo". Critica que "se prefiere vender vino a 0.50 céntimos en lugar de elaborarlo como vinagre, darle una crianza y sacar un producto que valga 5 o 6 euros. Yo empecé como una especie de provocación", ya que dice hay que hacer vinos muy buenos o buscar productos de un alto valor añadido, y no hacer vinos baratos. Considera que "un emprendedor tiene que discurrir cómo sacar valor añadido a un producto, y de ahí lo de hacer el vinagre". Lamenta que en Galicia no hay cultura de vinagre.