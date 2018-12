Manuel Nogueira pide que En Marea repita las primarias, tras detectar múltiples irregularidades

Manuel Nogueira, en calidad de miembro de la Comisión de Ética y Garantías de En Marea, sostiene que las votaciones celebradas el pasado fin de semana, en las que salió elegido Luis Villares como líder de esta organización política, "no han tenido supervisión ni control", además de presentar "muchas brechas de seguridad", por lo que ha presentado una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 3, para reclamar que se repita el proceso electoral de primarias. Nogueira asegura que el proceso "ha estado viciado", no ha sido supervisado por ninguna entidad externa, la coordinadora "actuó como juez y parte de todo el proceso electoral" y que se hizo "un volcado de datos de la militancia".

En vista de todas las irregularidades detectadas, Manuel Nogueira considera que "no se tiene que reconocer el resultado de esta votación", por lo que pide que se repita, "aplicando las medidas que se aprobaron en su momento".

Nogueira espera que la denuncia que ha presentado en el Juzgado de Instrucción número tres de Ourense, por irregularidades en las primarias de En Marea, "será remitida en los próximos días a Santiago", al encontrarse allí la sede del partido. "Supongo que nos llamarán a las partes interesadas para hacer declaraciones y aportar documentación adicional, a parte de la que he presentado en su momento".

Manuel Nogueira sostiene que el comité electoral "estuvo ninguneado desde el inicio del proceso, estuvo capado, no se le dieron todas las atribuciones que debería tener", a pesar de que "Villares y su coordinadora hablaban de transparencia, hablaban de democracia, pero la verdad es que para hablar de democracia y transparencia hay que dar ejemplo". En este sentido, recuerda que "la única persona que presentó la dimisión fue una compañera de la comisión de garantías, en el momento que supo que iba en una lista. Esa fue la única que actuó como tenía que ser". Por lo tanto, reprocha a "Luis Villares y a otras personas salientes" que comparecieran el sábado, para anunciar nuevas medidas. "Si querían demostrar transparencia e imparcialidad, ya no tenían que aparecer en la coordinadora y mucho menos suplantar al comité electoral en sus funciones".

Manuel Nogueira aclaró al comienzo de su intervención que "no soy crítico ni villarista; soy neutral", en el ejercicio de sus funciones, como integrante de la Comisión de Ética y de Garantías. Explicó que la denuncia que presentó el lunes, se basa en el documento que les remitió la coordinadora el miércoles de la semana pasada, "suplantando el comité electoral: nos decía que se podía celebrar el pasado fin de semana la votación, con todas las garantías".

En el apartado número tres del documento, ofrece el nombre y el teléfono de la entidad independiente contratada para supervisar el proceso. Pero Nogueira llamó al responsable de la empresa y le confirmó que "no tenía ningún contrato para el pasado domingo", en el que se celebraron las primarias. Por lo tanto, indicó a los demás miembros de la Comisión de Ética y de Garantías que en esas condiciones "no se debería llevar a cabo la votación, porque no había ningún órgano externo que controlase el procedimiento". Pero los compañeros "decidieron seguir adelante", con la esperanza de que se realizase la contratación durante el fin de semana, cuestión que no llegó a materializarse, según las comprobaciones realizadas por Nogueira.

Manuel Nogueira está convencido de que "hubo injerencias", por parte de la coordinadora, por lo que presentó la denuncia en el juzgado el lunes, al estar convencido de que "la coordinadora nos mintió, en un documento interno, para que se levantase la suspensión cautelar que había sobre el proceso".

La coordinadora "ya dirigía todo el procedimiento, el sábado pasado, usurpando todas las funciones del comité electoral, porque fue la coordinadora de Luis Villares quien convocó el Consello de As Mareas, para tomar unas medidas de seguridad que no eran de su competencia. Tenía que ser el comité electoral quien tomase esas medidas". En vista de estas circunstancias, Nogueira reclama "el decaimiento de estas votaciones, para que se vuelvan a repetir con todas las garantías".

Nogueira lamenta que "seis personas que no deberían, pudieran acceder al censo", además de realizarse "un volcado de datos del censo", como refleja la auditoría.

El sábado está previsto que se proceda a la constitución del Consello das Mareas, que tratará de impulsar la candidatura ganadora de Luis Villares. Nogueira se muestra contrario a que se materialice, debido a que no reconoce los resultados, "al estar viciado el procedimiento".

"El riesgo de ruptura lo provocaron ellos, la coordinadora saliente; este pequeño sector que quiere hacer de En Marea un partido a la vieja usanza", indica Manuel Noguiera. Y recomienda, como alternativa, "limpiar el proyecto; hay que dejar que participen todos los actores, todos los que se quieran sumar. Lo que no podemos hacer es limitar: en lugar de cuidar la casa, cerrarla. El espacio tiene que crecer, dando visibilidad a los intereses de los gallegos, y no andar mirándonos al ombligo y defendiendo cupitos de poder".