El joven que volvió a casa en Nochebuena tras cuatro días ausente no recuerda nada

La incertidumbre y la angustia de la familia y los amigos de Omar D. L, un ourensano de 22 años de edad, dejaron paso a una sensación de alivio en Nochebuena, cuando el chico regresó a casa tras cuatro días de ausencia en los que se movilizaron una investigación y un operativo de búsqueda física, y que causaron preocupación en la ciudad, con la noticia corriendo como la pólvora por las redes sociales. El chico permanecía ayer ingresado en la unidad psiquiátrica del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) dado el estado de nerviosismo que presentaba. La Policía Nacional no lo interrogará para saber qué le ocurrió y reconstruir sus pasos hasta que los médicos no lo aconsejen.

Cuando volvió a casa estaba bien físicamente pero "un poco aturdido" y ayer mantenía ciertas "incoherencias", según la información de la comisaría de la Policía Nacional de Ourense. El joven no recordaba nada de sus cuatro días de ausencia, desde que sus amigos lo perdieron de pista en un pub de la calle Valle Inclán, en el centro de la ciudad, sobre las 3.30 horas de la madrugada del jueves al viernes.

Dijo que iba al baño y tras varios minutos sin regresar, sus acompañantes se extrañaron. Fueron a buscarlo pero ya no lo localizaron. Al día siguiente, después de varias horas sin ninguna noticia sobre su paradero, la familia presentó denuncia en la comisaría de As Lagoas, en torno a las 18 horas del viernes.

La Policía revisó las cámaras de seguridad del centro y examinó el posicionamiento del teléfono móvil, que estaba apagado. Además, voluntarios de Protección y Civil y la Policía Local participaron en un operativo de búsqueda física por los cauces del Miño y el Barbaña. Su imagen fue difundida en las redes sociales, con el impulso de las cuentas oficiales de la Guardia Civil, la Policía Nacional y SOS Desaparecidos. Varios carteles con su foto y una descripción física se distribuyeron por varios lugares de la ciudad, como las estaciones.

Su madre había hecho un llamamiento para que el joven volviera a casa, si se había marchado por su propia voluntad, o para que la persona o personas que lo mantenían retenido accedieran a dejarlo en libertad. Sobre las 22 horas de la Nochebuena, tras cuatro días sin rastro, Omar regresó a su domicilio. La Policía Nacional lo comunicó a las 22.38 horas de la noche del 24 de diciembre. Estaba previsto que ayer se conocieran los detalles sobre qué le había ocurrido desde la madrugada del viernes. Oficialmente todavía no ha podido cotejarse qué pasó. "No recuerda nada. Le están haciendo pruebas y no se le toma declaración hasta que el médico lo aconseje", puntualizó la comisaría ourensana ayer a mediodía.

132 desaparecidos en Galicia

Según el informe del Ministerio de Interior del año 2018 sobre personas desaparecidas, en toda Galicia hay 132 casos activos en la actualidad, aunque solo 18 están catalogadas con una situación de riesgo alto confirmado. En la provincia de Ourense la cifra de personas que no aparecen es de 23, con 5 casos de riesgo más elevado. En A Coruña hay un total de 56 denuncias activas de desapariciones, 16 en Lugo y 37 en Pontevedra.

Según la misma estadística que elabora el Gobierno con datos de las fuerzas de seguridad, un total de 17 menores de edad permanecen en paradero desconocido, en ningún caso con riesgo alto. Constan 5 denuncias activas en A Coruña, 3 en Lugo, 2 en Ourense y 7 en Pontevedra.