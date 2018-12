Retiraron 19.450 euros en 13 días tras matar al asesino:"Se terminó, no hay más que sacar"

Fernando Iglesias Espiño vio a su hermano por última vez el día que sufrió un homicidio. El triple asesino de mujer e hijos en Gran Canaria en 1996, que llevaba 22 de 25 años cumplidos, salió de permiso de la prisión de Pereiro de Aguiar el 11 de agosto. Visitó a su familiar con discapacidad psíquica en una residencia y después fue al lugar que solía: la granja de pollos de Monte Roxo, cerca de Bouzas (Maside), donde residía cuando salía de prisión y colaboraba. Allí, presuntamente, dos conocidos de la cárcel y amigos con los que compartía planes en las salidas le tendieron esa mañana una trampa. El encargado y arrendatario de la explotación avícola, Francisco Javier G. H., de 43 años, y Óscar G. L., de 38. La investigación de la "Operación Avaro" concluye que el crimen fue por dinero. Mataron supuestamente a su compañero recluso de forma intencionada, con un golpe en la cabeza, en la granja, y ese mismo día enterraron el cuerpo en el monte de A Mina, cerca de la localidad de A Senra (Piñor), -sus móviles los sitúan allí a las 13.29 horas- donde el cadáver fue localizado la mañana del jueves tapado con un plástico, con signos de violencia, contusiones y el principal impacto en la cabeza. Óscar indicó el lugar exacto a los agentes en sede policial.

El juez Leonardo Álvarez anota 12 indicios obtenidos por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ourense contra los sospechosos, como las ubicaciones de teléfonos en los lugares del crimen y en los cajeros donde, entre el 11 y el 24 de agosto, retiraron el dinero que le quedaba a Espiño de la herencia de su madre. Había ingresado 26.631,83 euros en julio. Los presuntos homicidas obtuvieron 19.450 euros, todo lo que quedaba. "Bueno, esto ya se terminó. No hay más que sacar", oyó un testigo decir a Óscar tras extraer los últimos 490 euros en un banco de Ribadavia. Una cámara de seguridad grabó cómo quitaba el efectivo el 24 de agosto. Según la fuente presencial, Óscar dobló la tarjeta con la que realizó la última extracción de la víctima, y la tiró.

Fernando Iglesias Espiño, de 63 años, no regresó el 13 de agosto al centro penitenciario. Ese día su coche nuevo, que había comprado poco antes con parte de la herencia, fue abandonado en Vigo. Extraño para los investigadores. Tras más de 80 permisos sin incidencias, su marcha no encajaba. "Estaba completamente reinsertado pero no quería estar en otro lugar que la cárcel", dicen fuentes de la investigación. La fuga no era compatible con su carácter ni con las intenciones que se desprendían de las conversaciones con su entorno. Al asesino lo habían matado. Su cuerpo fue desenterrado de una fosa en una zona con agua, de difícil acceso y vedada a la caza, en una finca de A Senra (Piñor) propiedad de la tía de Francisco Javier. Óscar reveló a la Guardia Civil dónde estaba el cadáver. Antes, durante dos jornadas intensivas, mientras la causa seguía en secreto, los investigadores y un equipo de más de treinta efectivos inspeccionaron y excavaron en la granja, sin éxito.

Los investigadores comenzaron trazando un perfil del desaparecido, que incluyó la toma de declaración a personas de su entorno, incluidos a los detenidos, para determinar si la ausencia de Iglesias Espiño encajaba con una desaparición forzosa o una fuga voluntaria. Observaron circunstancias extrañas y concluyeron que su desaparición había sido forzada y que el cobro de la herencia tenía relación.

Los agentes rastrearon el dinero por cajeros de entidades bancarias en provincias de Ourense y Pontevedra, así como el norte de Portugal. En menos de 15 días después de la desaparición del recluso se apoderaron del dinero que quedaba. Utilizaron sistemas para intentar que su rastro no quedase. Los escasos conocimientos en materia informática de la víctima no casaban con que fuera capaz de retirar entre julio y agosto la totalidad del dinero heredado de su madre.

Los sospechosos querían dar a entender que Espiño se había fugado y estaba sacando dinero para irse a otro país. El triple asesino cortó toda comunicación con su entorno y amigos el día que salió de permiso y sufrió el crimen, el 11 de agosto. Dos días después de su muerte, antes de que el terminal fuera apagado y dejara de funcionar, los investigados presuntamente utilizaron su teléfono para escribir mensajes breves pero con contenido y estilo que no encajaba con la manera habitual de expresarse de la víctima. "Era un relato que fueron construyendo los propios detenidos para que se dedujera que la víctima se había fugado, quedando a la vista de los investigadores como un crimen perfecto", explicaba ayer la Comandancia de Ourense de la Guardia Civil. Las contradicciones en sus declaraciones a los agentes, antes de su detención, son un indicio más en contra de los individuos.

La Policía Judicial concluyó que los ladrones del dinero eran los presuntos homicidas, quienes tenían necesidades económicas. Uno de ellos, por adicción al juego. A finales de septiembre, los sospechosos fueron identificados como las dos personas que estaban sacando dinero. Fueron sometidos a una vigilancia 24 horas y a una reconstrucción minuciosa de todos sus movimientos desde la salida de prisión de la víctima hasta la última extracción de dinero del cajero, por lo que se deduce que Fernando pudo ser asesinado a las pocas horas de salir de prisión en la granja de Maside que Francisco Javier tenía alquilada y donde la víctima también colaboraba y dio como lugar de localización en sus permisos. La última ubicación del móvil de la víctima coincide con la de ambos. Son también los únicos con los que Espiño se relacionó y fue visto tras su salida de permiso el 11 de agosto. Los agentes utilizaron micros, escuchas y seguimientos diarios.

"De manera fehaciente" el móvil del crimen fue el dinero. A finales de noviembre, los investigadores comienzan a detectar movimientos raros del arrendatario de la granja. Empezó a desprenderse de maquinaria, supuestamente para dejar ese lugar, temeroso tras detectar la presencia policial en algún momento. Eso aceleró la investigación ante el temor de que Francisco destruyera pruebas.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Ourense, a la que el magistrado Leonardo Álvarez elogia por su profesionalidad, habilidad y entrega, recabó el apoyo de medios técnicos como drones y georradar (la víctima tenía una prótesis vascular stent por una dolencia cardíaca, que pitaría en presencia del detector). Una treintena de efectivos colaboraron en los intensivos registros en busca del cuerpo. Descubrieron en el terreno de la granja miles de restos de pollos soterrados, así como un enganche ilegal a la luz que suma un delito menor para Francisco Javier, pero no el cuerpo de la víctima. Estaba a unos kilómetros. Así se lo manifestó Óscar G. L. a los agentes, quienes ya contaban con indicios para llegar antes o después al emplazamiento del cadáver, máxime cuando la ubicación telefónica los vinculaba a ese paraje.

Tomando como hipótesis que hubieran enterrado el cadáver a varios metros de profundidad, se llevó a cabo un gran despliegue, con el uso de manera simultánea de medios del Servicio Provincial de Emergencias de Ourense, aeronaves de la Unidad de Drones de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), así como detectores especiales de las Fuerzas Armadas (EDEX de Zapadores 7 de la Brigada Galicia 7). Además fueron contratadas empresas privadas para la extracción de tierra y residuos. Antes del hallazgo en Piñor de la fosa y del cadáver, se movieron toneladas en la explotación avícola de Maside, de la mañana a la noche. Se abrieron agujeros de 10 y 16 metros. La Guardia Civil agradece la colaboración de todos los organismos implicados en la búsqueda, del Instituto de Medicina Legal (Imelga) y el centro penitenciario de Pereiro, por su "participación activa".

Además de los 12 indicios en su contra, el magistrado esgrime el riesgo de fuga y de reiteración delictiva como razones para la prisión sin fianza decretada la noche del jueves contra Francisco y Óscar por presuntos delitos de homicidio/asesinato -un mínimo de 10 a 15 años- más robo con violencia. Están de vuelta en la cárcel desde el jueves.