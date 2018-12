Ourense "corre" en solidaridad con Laura Luelmo

Más de medio millar de personas han protagonizado una concentración silenciosa en la noche de este martes en la pista exterior del Pabellón de Os Remedios de Ourense para protestar por el reciente asesinato de Laura Luelmo.

El cadáver de la profesora de 26 años de Zamora fue localizado con señales de violencia el lunes tras estar desaparecida desde el pasado miércoles, día en el que salió a correr con ropa deportiva desde su domicilio, situado en El Campillo (Huelva).

El acto ha sido convocado por una integrante de la escuela de trail de Ourense, que ha movilizado a los ciudadanos a través de las redes sociales con el objetivo de que "no ocurra más" y reclamar el derecho "a correr libre, sin miedo, sin miedo a que la maten, sin miedo a que le digan nada, sin miedo a tener miedo", ha señalado en su página de Facebook el equipo deportivo.

Tras el minuto de silencio inicial, la convocante ha leído el mensaje de WhatsApp que envió a sus compañeras de carreras con el que comenzó el efecto llamada, originado por su "rabia" tras conocer la noticia de la muerte de la joven en Huelva.

"Llevo una temporada que me da miedo cuando salgo sola, tengo claro que basta ya, deberemos salir a correr para que vean que somos muchas las que disfrutamos de este deporte, basta de comentarios como está loca o por qué corre por el monte, soy libre para correr", ha leído.

Asimismo, varios de los participantes han leído varias frases en las que han proclamado educación y cambio social para poner fin a estas situaciones, ya que "la cárcel no va a evitar que haya violencia sobre las mujeres", y han hecho un llamamiento a "levantar la voz".

"Que nadie nos calle, que nadie haga que tengamos miedo, tenemos que seguir saliendo a correr y saliendo a protestar; en algún momento, nos van a escuchar. Entre todos, tenemos que cambiar, no os calléis, que nadie os calle", ha proclamado una de las mujeres participantes.

A su vez, otra de las corredoras ha puesto en valor la necesidad de educar a los menores en el "no es no". "Ojalá este acto no se acabe diez minutos después de esta carrera", ha destacado un participante de menor edad. La lectura de los diferentes manifiestos ha sido continuada por una carrera dirigida hacia la zona de Oira, recorrido frecuentado por deportistas. Finalmente, los participantes han vuelto al Pabellón de Os Remedios.