Atraco con pistola en una sucursal bancaria de Vilardevós

La Guardia Civil busca a un hombre de unos 40 años que esta mañana atracó a punta de pistola una sucursal de Abanca en Vilardevós. La oficina se encuentra en el paseo Manuel Núñez, en la carretera que cruza la localidad. El sospechoso actuó a última hora de la mañana cuando no había nadie en los alrededores y huyó sin testigos que puedan aportar datos significativos para afinar la investigación.

Entró en la oficina sobre las 13.00 horas, cuando no había ningún otro cliente en el interior y la empleada se encontraba sola. Con la cara cubierta y apuntando con una pistola, amenazó a la mujer con disparar si no le entregaba de forma inmediata todo el dinero que tenía.

A falta de concretar, se estima que el botín logrado ronda los 3.400 euros.

La trabajadora manifestó que el atracador llevaba una careta que simula un rostro maquillado por lo que no pudo verle bien, pero sí pudo intuir que se trata de un hombre de unos 40 años, alto y corpulento.

Aunque se cree que se fugó en un vehículo, fuentes de la Guardia Civil aseguran que la huida no está del todo clara ya que no había en ese momento nadie en el exterior que pueda aportar testimonio sobre lo ocurrido.

Al lugar acudieron varias patrullas de la Guardia Civil y también los servicios sanitarios ya que la empleada sufrió un episodio de ansiedad y tuvo que ser atendida.