Primera manifestación gallega contra Vox coincidiendo con su presentación en Ourense

Vox presentó ayer oficialmente su primera gestora en la provincia, que encabeza el expresidente del Club Ourense Baloncesto, Julio Vázquez, en un acto que tuvo lugar en unas oficinas en calle Progreso, mientras de forma paralela en la puerta del edificio se celebraba la primera manifestación gallega contra esta formación, una movilización improvisada organizada en cuestión de horas que contó con cerca de un centenar de jóvenes antifascistas, con pancartas como "fuera feixismo" y "fascismo fóra de Galicia".

La movilización estuvo custodiada por efectivos de la Policía Nacional. Los jóvenes pedían "libertad para mí, mi pueblo, mis hermanos, mi madre y para Ourense", al tiempo que proferían el "no pasarán" ante algunos de los miembros de la gestora. Durante el dispositivo varios agentes practicaron "cacheos" y también hubo "identificaciones", además de perseguir a uno de los jóvenes, que huyó del lugar.

"No somos una derecha cobarde y estas movilizaciones no van a callarnos, seguiremos trabajando por España", señaló María Elia Campos, una de las miembros de la gestora que se presentaba ayer. "No somos de ultraderecha ni radicales, sino que venimos a solucionar de forma radical los problemas de Galicia".

Le acompañaba José Luis González, portavoz de la gestora de Vox en Ourense, quien comenzó señalando que "somos gente común, ciudadanos de la calle, no políticos profesionales", y que su discurso "no es el de un partido sino el de un sentimiento que responde a lo que dice la gente de la calle a sus preocupaciones".

Tienen ya 122 militantes -el 70% en la ciudad y el resto en las comarcas e incluso alguno en el exterior-, y señalan que se presentarán en todos los municipios posibles. Sus candidatos serán elegidos por los propios afiliados y se cuenta ya en las próximas semanas con la presencia en Ourense del secretario nacional, Javier Ortega Smith, y de las juventudes de Vox, dentro de la iniciativa "De cañas por España". También está prevista la visita en campaña de su presidente, Santiago Abascal, a Santiago. "Hay que crear también vicesecretarías para mayores y para jóvenes de expansión territorial, y después tener listas las candidaturas en la provincia entre enero y febrero", señalan.