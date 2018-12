La nonagenaria que se ve víctima de acoso inmobiliario dice que la Xunta no negoció

Lucila V. C. cumple mañana 93 años. Ayer declaró como testigo ante el juez que investiga si dos cargos de la Consellería de Facenda cometieron coacciones inmobiliarias, como considera el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado. La nonagenaria declaró que la Xunta nunca quiso negociar. "No entiende por qué a ella le hacen esto", dijo su letrado, Roberto Estévez, tras su declaración. "Estamos convencidos de que fue un acoso inmobiliario. Una señora de 92 años a la que se le suprime el servicio de ascensor es más que evidente que no puede vivir en su vivienda. La Xunta nunca ofreció ninguna solución, nunca se sentó a negociar. Es un problema que solo provocó la Xunta. Reparó el ascensor pero una vez que medió denuncia y querella".

Desde finales de noviembre, la perjudicada está de nuevo en su casa, tras cuatro meses viviendo en un hotel porque el ascensor estuvo inoperativo de enero a noviembre, después de que una inspección detectara deficiencias graves. Ahora, el elevador está arreglado, la calefacción funciona y la limpieza se mantiene en el edificio público de la Avenida de la Habana número 1. La nonagenaria, con domicilio en el cuarto piso desde 1964, cuando entonces el inmueble pertenecía a la Cámara de la Propiedad Urbana, seguirá con este caso.

La acusación particular subraya que la única comunicación de la administración con la denunciante fue en octubre de 2013, instándola a que abandonara la vivienda a finales de ese año. Mientras, con el otro vecino sí hubo negociación, como el propio testigo reconoció en su declaración ante el magistrado el pasado 4 de diciembre.

La nonagenaria manifestó que cuando había problemas de limpieza o mantenimiento, como una bombilla fundida, se lo decía al vecino del quinto. "No sabemos a qué se debe esta diferencia de trato. Seguimos pensando que es acoso y ella asegura que se sintió presionada por esta actuación de la Xunta", expresó el letrado a los periodistas. En su interrogatorio, la mujer declaró que un notario fue a ver si seguía viviendo allí después de que el ascensor quedara inoperativo, a finales de enero. El vecino testificó al juez que la Xunta no tenía intención de arreglar el elevador, cuando él se encontraba en negociaciones con la administración para un desalojo por acuerdo del piso.

El fiscal jefe considera que los dos cargos de la Consellería de Facenda, "estimando legitimo el fin perseguido y extralimitándose en sus funciones públicas, no dudaron en presionar e intimidar a los inquilinos", con el objetivo de que abandonaran el edificio público. Según el ministerio público, pese a una negativa judicial al desahucio con sentencia firme, usaron como medida para "doblegar" su voluntad la supresión del mantenimiento del ascensor, de las reparaciones y de la limpieza de las zonas comunes.

Tras el interrogatorio el 3 de diciembre a la secretaria xeral técnica e do Patrimonio, María Socorro M. H., y al subdirector xeral de Patrimonio, Pablo J. M. P., el jefe de la asesoría jurídica de la Xunta -quien defiende a la primera- sostuvo que "desde el momento en que la arrendataria avisó de que podía haber algún problema con el mantenimiento de la vivienda, y en concreto sobre el estado del ascensor, la administración empezó desde el día siguiente a adoptar las medidas oportunas para arreglar la situación. No hubo acoso inmobiliario. La administración siempre actúa en función del interés general y con objetividad, y por definición nunca realiza actos de hostigamiento contra nadie para que abandone su vivienda".

En cambio, el abogado de la denunciante manifestó ayer a los periodistas que "durante los meses en que se estuvo sin ascensor, la Xunta tampoco se sentó, no ofreció ningún tipo de medida ni de solución a este problema temporal". Si la instrucción se cierra con apertura de juicio, esta parte valorará qué indemnización solicita. El fiscal jefe había propuesto una fianza de 25.000 euros en su querella, pero el magistrado descartó exigir la cuantía a los investigados en esta fase.

La acusación particular quiere que el caso, sostenido por la querella del ministerio público, llegue al juicio oral. "Estos señores han creado un problema y no ofrecen solución ninguna. Entendemos que lo que quieren es que esta señora se vaya de la vivienda". La Xunta remitió una carta a los denunciantes para aclarar que mientras no se resuelva la causa penal se suspenden las posibles negociaciones.