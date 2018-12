Pachi Vázquez: "Si no me iba del PSOE echaban a muchos; ahora ya pueden dejarlos tranquilos"

"Si yo no me iba del PSOE iban a echar a muchos; ya me fui así que ahora, que los dejen tranquilos". Era una de las frases lapidarias con las que el exsecretario xeral del PSdeG PSOE, Manuel "Pachi" Vázquez, explicaba ayer en el programa Galicia Adiante de la Radio Galega, los motivos de su baja de un partido en el que llevaba ya un cuarto de siglo como militante, y bajo cuyas siglas atesoró todos los cargos posibles en Galicia, salvo la presidencia de la Xunta de Galicia, una carrera a la que también había optado pero que le ganó Alberto Núñez Feijóo.

Cuatro días después de haber originado una nueva ciclogénesis mediática, al anunciar en la noche del jueves, y a través de un grupo de wasap, que se daba de baja en el PSOE y de acusar de "vetos y traición" a los cargos orgánicos del partido, Pachi Vázquez aprovechó su presencia en la mañana de ayer como contertulio en el programa Galicia Adiante de la Radio Galega, para explayarse a gusto y dar las primeras declaraciones "en vivo" sobre su marcha y no por wasap, como hasta ahora.

En la entrevista, Pachi Vázquez volvió a criticar el rumbo que han dado tanto el PSdeG como el PSOE desde la llegada de Gonzalo Caballero y Pedro Sánchez a los órganos de dirección. "En cada ciudad de Galicia hay una guerra soterrada con la idea de convertir un debate interno en una purga obsesiva", declaró. Habló de "purgas" y aseguró que la a dirección orgánica del partido aprovecha la malentendida " autoritas" para hacer lo que le dé la gana".

Se va para que no echen a muchos de sus afines, dijo . "No sé de donde viene ese odio interno que está destruyendo el partido. Espero que este paso mío ayude a aliviar tensiones" señaló.

Añadió que "quiero que dejen tranquila a la gente que tiene derecho democrático de ser socialista y socialdemócrata. No hay por que hacer purgas. A este partido le hace falta todo para resintonizar".

El que fuera todopoderoso cargo socialista con cargos cargos de diputado autonómico, alcalde de O Carballiño, conselleiro de Medio Ambiente durante el Gobierno PSdeG-BNG y secretario general del PSdeG entre los años 2009 y 2013 volvió a negar que se vaya para ir a otro partido. "Solo me voy para vivir tranquilo" señaló. Se espera que se reúna estos días con sus afines en persona para definir el futuro.