Pachi Vázquez: "Si alguien me quiere buscar, me encontrará de la raya del medio hacia la izquierda"

El ex secretario xeral del PSdeG de 2009 a 2013, Pachi Vázquez, ha anunciado en su perfil personal de la red social Twitter dos días después de comunicar su adiós de la formación socialista que ésta fue "una de las decisiones más difíciles" de su vida y ha añadido: "Si alguien me quiere buscar, me encontrará de la raya del medio hacia la izquierda".



Asimismo, ha destacado que deja la militancia del PSdeG "por razones" que explicará "en su momento". Con todo, el exsecretario provincial socialista había señalado a través de un mensaje de WhatsApp que abandonaba las filas del partido por sus desavenencias con la dirección: "Veo que ni el partido ni las personas que lo representan están cómodas conmigo".





Acabo de tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida,dejo la militancia del PSdeG PSOE por razones que explicaré en su https://t.co/mB8E3iXw9G alguien me quiere buscar ,me encontrará ,siempre,de la raya del medio hacia la izquierda.

Un abrazo socialista. — Pachi Vázquez (@pachivazquez) 8 de diciembre de 2018