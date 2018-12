Cartelle, un lago de intenso azul

Los concellos de la provincia de la provincia de Ourense tienen sus encantos, unos más que otros, y algunos muy singulares y curiosos como es el caso del municipio de Cartelle donde existe una especie de lago con agua azul cristalina que cubre una cantera y que invita a darse un baño, sobre todo en verano, aunque está totalmente prohibido.

Cartelle es el concello número 17 de la provincia en numero de habitantes de los 92 que tiene Ourense, y es "el eterno desconocido" según Jaime Sousa, el alcalde, porque según explica no tiene una villa que concentre un núcleo importante de población. Dice que "todavía tenemos 2.800 habitantes pero repartidos en 60 núcleos, no hay un pueblo grande sino muchos con muchos vecinos".

No obstante, este concello tiene dos centros de salud, un auditorio, dos bibliotecas municipales, piscina, un polideportivo abierto todo el día, pistas de pádel, el centro ecuestre más importante de Galicia donde está el caballo "Diamante", que rodó el videoclip de Alejandro Sanz, y una joya de la naturaleza como es esa cantera llena de agua de un intenso azul y que recibe más visitas que cualquier otro punto del municipio.

De hecho, destaca el alcalde que el propio guardia de seguridad de la empresa que explota la cantera "me dijo que si le dejaran cobrar un euro por cada visita no le cobraba el sueldo", debido a la multitud de personas que llegan al lugar.

Es una explotación minera donde la empresa tiene la concesión por varios años y le está pagando al pueblo desde cuando se hizo con la explotación y todavía mantiene los derechos de extracción.

Explica Sousa que dentro del recinto no se puede entrar, está prohibido ya que no está preparado para ser visitable, y es tanta la gente que visita el sitio que la empresa tuvo que poner un guardia de seguridad todos los días. Lamenta no se puede hacer visitable porque aún existe la licencia de actividad de explotación minera, de hecho hace dos años la empresa renovó la concesión "no explotándola" y aún así "le sigue pagando a los vecinos".