Mónica A. F., una mujer de 44 años nacida en Suiza, vecina de la ciudad de Ourense y a la que no le constaban detenciones hasta ahora, está investigada por estafar presuntamente a por lo menos 18 personas prometiendo trabajo en la administración pública, o bien por resolver determinados trámites a cambio de dinero. Una especie de 'pequeña Nicolasa' a la ourensana.

Denunciaron 13 perjudicados, pero la comisaría cree que hay más afectados que no lo cuentan por temor a consecuencias legales. La sospechosa, que no se encuentra afiliada al partido, fingía ser la mano derecha de políticos del PP, como el alcalde de Cartelle –donde la investigada tiene raíces familiares–, o el expresidente provincial José Luis Baltar. Ante el rumor de que la mujer iba hablando en su nombre, el regidor de Cartelle, Jaime Sousa, decidió declarar "voluntariamente" en la comisaría para aclarar la cuestión, dice. Otros mencionados y perjudicados fueron entrevistados por la Policía, que presenta un caso que partió de una denuncia en la Fiscalía.

La mujer fue detenida el martes de la semana pasada y quedó en libertad tras pasar a disposición del juzgado, donde se acogió a su derecho a no declarar, después de dos días en el calabozo. La defensa aún no ha tenido acceso a la causa, que está bajo secreto. Los investigadores atribuyen a esta mujer 11 delitos de estafa cometidos supuestamente en siete años en la ciudad de As Burgas. Los agentes cifran el fraude en más de 60.000 euros, "siendo probablemente la cantidad más elevada debido a que hay víctimas que debido a que son conocedores de que sus actos son moralmente reprochables, no así penalmente al ser víctimas de una estafa, no denuncian o han negado los hechos por temor a consecuencias legales, aunque el Código Penal no recoge estas actuaciones como delito", dice la Policía.

Utilizando la imagen ficticia con la que se daba a conocer como mano derecha de conocidos cargos de administraciones públicas, la estafadora percibió dinero de las víctimas a cambio de falsas promesas de trabajo o de la realización de algún trámite administrativo.

La detención de la mujer fue posible gracias a las comprobaciones que llevó a cabo la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Judicial de Ourense, después de que la Fiscalía Provincial remitiera un oficio a la comisaría para que averiguara el fraude y arrestara a la responsable.



Se hacía amiga de las víctimas

La presunta autora de las estafas había creado una imagen ficticia en la que se daba a conocer como trabajadora y mano derecha de altos cargos de varias administraciones públicas, aludiendo a nombres de altos cargos y empleados, así como utilizando tarjetas de visita y documentos con membretes de partidos políticos y administraciones públicas con la intención de resultar más creíble. Además, según detalla la comisaría de Ourense en un comunicado, la mujer establecía un vínculo afectivo y una relación de amistad con las víctimas, interesándose por sus problemas y su familia, e incluso dando consejos, para forjar un lazo afectivo y favorecer su manipulación.



Algunos pidieron préstamos

En todos los casos, la investigada solicitaba por su mediación distintas cantidades de dinero a cambio de la promesa de un puesto de trabajo o de la realización de un trámite fuera de los cauces legalmente establecidos. En algunos casos hay varias personas afectadas de una misma familia. Las cantidades entregadas por algunos afectados suponían todos sus ahorros.

Algunos perjudicados llegaron a pedir préstamos personales a entidades bancarias o a familiares para hacer frente al pago. La presunta estafadora se aprovechó de la necesidad de algunas personas que arrastraban deudas y una mala situación económica.

Según los investigadores de la Policía, la mujer pudo apropiarse de unos 60.000 euros en siete años, como mínimo. La presunta estafadora no estaba afiliada a la Seguridad Social pero contaba con un coche de alta gama en propiedad de reciente adquisición, cuyo valor asciende a más de 80.000 euros, así como cinco cuentas bancarias donde recibía algunos de los pagos mediante ingresos bancarios.

El martes 27 de noviembre, los policías que se encargaron de la investigación detuvieron a la presunta autora de los hechos e hicieron un registro en su domicilio, en el que intervinieron numerosa documentación personal de varias víctimas, como por ejemplo currículos, así como ingresos y movimientos bancarios, fotocopias de documentación, diligencias policiales de algunas víctimas, documentos de pago hechos a mano por parte de diferentes personas, informes médicos, además de tarjetas de visita con las que dar apariencia legal a su imagen falsa.

Los agentes se incautaron de 3.780 euros en efectivo más 1.100 euros que la investigada portaba en su bolso en ese momento. Tenía tres móviles. La comisaría cree que con la intención de dificultar la labor policial en el caso de estar bajo el foco.



El PP, "víctima"

Por su parte, el secretario xeral del Partido Popular de Ourense, Rosendo Fernández, anunció esta tarde que la formación popular se presentará como acusación particular en el caso. Rosendo Fernández expresó su "más absoluto rechazo" a los hechos y afirmó que el PP tomará las medidas más contundentes contra aquellas personas que utilicen sus siglas para "perpetrar acciones ilegales en beneficio propio". En ese sentido, añadió que el partido se considera una "víctima" más de la investigada.