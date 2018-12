La Xunta al juez: "No existió acoso inmobiliario, la administración no hostiga"

La secretaria xeral técnica e do Patrimonio, María Socorro M. H., y el subdirector xeral do Patrimonio, Pablo J. M. P., declararon esta mañana en Ourense ante el juez Luis Doval, investigados por un presunto delito de coacciones inmobiliarias por el intento de desalojo de los dos únicos moradores del edificio público de la Avenida de la Habana, 1 (la antigua Cámara de la Propiedad), que la Xunta quiere dedicar a oficinas tras la mudanza en 2015 de los dos juzgados de lo Contencioso-Administrativo y la sede forense del Imelga. Los dos cargos de la Consellería de Facenda respondieron a preguntas del magistrado y de sus defensas, acogiéndose a su derecho de no contestar al fiscal jefe ni al abogado de la denunciante.

El director general de la asesoría judíca de la Xunta, Manuel Pillado, dio su versión a los periodistas, en una comparecencia sin preguntas a la salida del juzgado: "Estamos muy satisfechos con las declaraciones. Se ha evidenciado que no ha existido ningún tipo de acoso inmobiliario. Es más, desde el momento en que la arrendataria avisó de que podía haber algún problema con el mantenimiento de la vivienda, y en concreto sobre el estado del ascensor, la administración empezó a adoptar las medidas oportunas para arreglar la situación, desde día siguiente".

El elevador funciona desde el pasado día 28, tras diez meses inoperativo. La denunciante, de casi 93 años, volvió a su casa el viernes tras cuatro meses. A finales de julio sufrió una caída y ha tenido que vivir en un hotel porque la falta de ascensor limitaba el acceso a su vivienda del cuarto piso.

El fiscal jefe de Ourense considera que los cargos se dedicaron a "presionar e intimidar" a los dos moradores para que abandonaran el edificio público, usando como medida para "doblegar" su voluntad la supresión del mantenimiento del ascensor, de las reparaciones y de la limpieza de las zonas comunes. El letrado jefe de la Xunta rebate: "La administración siempre actúa en función del interés general y con objetividad, y por definición nunca realiza actos de hostigamiento contra nadie para que abandone su vivienda".