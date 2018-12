Boborás mantiene el ICIO al 3% y la tasa a coches históricos

Move Boborás lamenta que la bajada del ICIO y eliminar la tasa a coches de más de 25 años no fuera apoyada por el grupo de gobierno de Boborás en el pleno, estando supuestamente las cuentas saneadas y con superávit.

Destaca que el Concello recaudó en 2017 casi 93.000 euros netos del Impuesto de Vehículos Mecánicos, y por el ICIO 15.897 el cual se pedía reducir del 3 al 2 por ciento, como era hasta 2011. En el primer caso se beneficiarían un 10 por ciento de coches. Entre ambas tasas se ingresaría 16.180 euros menos según sus cálculos. Apunta que esta moción la presentaron en septiembre y "no la quisieron debatir como moción" y ahora viene como punto del orden del día y votan en contra alegando que "la llevarán ellos en 2019, lo que no quieren es aprobarla como de Move Boboras" y ahora "no entrará en vigor hasta 2020".

También critica la modificación de crédito, retirando 13.000 euros de una plaza de peón para derivar a señalización turística, cuando en Boborás hay poco trabajo y "más señales que árboles".

Desde la alcaldía señalan que aprobar algo que no entrará en vigor hasta 2020 no tiene sentido, y que los coches históricos ya tienen un 50% de bonificación. Advierten no se pueden bajar sin control los impuestos porque el Concello presta servicios y hace inversiones.