Réplica a una diputada ¿violencia de género?

El momento más tenso de la sesión plenaria celebrada ayer en la Diputación se produjo durante el debate de la moción del grupo socialista que pedía la adhesión de la institución a la campaña En negro contra as violencias.

Durante su turno de palabra, la diputada del PP, Montserrat Lama, anunció el voto en contra de su grupo y justificó la decisión, entre otras cuestiones, en el hecho de que no habían sido invitados a adherirse o el hartazgo que les produce la "criminalización" que se hace desde la izquierda "a las mujeres del PP" en una materia tan sensible como el machismo y la violencia de género. Finalizó culpando a los socialistas de "asaltar la Moncloa para no hacer nada", en referencia a las transferencias del Pacto de Estado a los concellos en esta materia "que están sin hacer", y de "intentar también el asalto a la Zarzuela".

Este comentario indignó a los diputados de la oposición, que recordaron que la moción de censura es una herramienta democrática, y provocó réplicas airadas, sobre todo del socialista y exportavoz del grupo, Ignacio Gómez, que se dirigió a la diputada repitiendo "estás muy mal". Lama pidió entonces a la socialista Susana Rodríguez, encargada de defender la moción, que llamase al orden a "un compañero en su partido que está haciendo violencia de género, que es humillar y denigrar a una persona". La tensión se elevó al replicar Rodríguez que no es ella quien dirige el pleno. Lama, sorprendida de que "no le parezca mal" el "acto machista" de Gómez concluyó, "claro, como es una mujer del PP?".

Susana Rodríguez lamentó que un tema serio como la violencia de género se afrontase con "descalificaciones vergonzosas" e intentos de "desviar la atención", y mostró su decepción por la falta de apoyo a una campaña a la que se ya se han adherido cien concellos y las otras tres diputaciones gallegas.