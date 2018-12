La denunciante de acoso inmobiliario vuelve a casa tras 4 meses y la Xunta traslada archivos judiciales

Los dos juzgados de lo Contencioso-Administrativo y la sede de los forenses del Instituto de Medicina Legal (Imelga) estuvieron en el edificio de la Avenida de la Habana, 1, propiedad de la Xunta, -la antigua Cámara de Propiedad- hasta la mudanza de la mayoría de los tribunales al nuevo juzgado de O Couto, entre marzo y abril de 2015. Durante toda la jornada, operarios estuvieron retirando archivadores y expedientes de los antiguos contenciosos del edificio -que la administración quiere dedicar a oficinas- para su traslado al archivo judicial territorial, en el Pazo de Xustiza.

Además, la nonagenaria que denunció el presunto acoso inmobiliario por parte de la Xunta volvió ayer a su vivienda del cuarto piso, de renta antigua desde el año 1964, tras estar cuatro meses en un hotel porque el ascensor estaba inoperativo desde enero y ella sufrió en julio una operación de cadera que limitó su movilidad. El elevador, cuya maquinaria fue fabricada expresamente según la Xunta, empezó a funcionar de nuevo el miércoles, tras diez meses clausurado.

El abogado de la mujer de casi 93 años, Roberto Estévez, considera que "si bien la batalla continúa", el hecho de que la señora pueda regresar a su domicilio "constituye una victoria". El letrado pone en boca de la mujer: "He pasado las de Caín, quieren que me ponga loca, es lo que querían ellos, pero no lo van a conseguir". Además de la reparación del ascensor, la Xunta ha renovado la calefacción.

El lunes, los cargos imputados

El lunes prestan declaración ante el juez los dos cargos de la Xunta querellados por el fiscal jefe, Florentino Delgado, por coacciones inmobiliarias. Están citados a las 11 y 11.30 horas de la mañana la secretaria xeral técnica e do Patrimonio, María del Socorro M. H., y el secretario xeral de Patrimonio, Pablo J. M. P. La Fiscalía sostiene que se dedicaron a "presionar e intimidar" a los dos moradores para que abandonaran el edificio público, usando como medida para "doblegar" su voluntad la supresión del mantenimiento del ascensor, de las reparaciones y de la limpieza de las zonas comunes. La Xunta niega irregularidades.