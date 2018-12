Castro Caldelas anuncia un gran parque infantil en el centro del municipio

El Concello de Castro Caldelas anuncia la creación de un nuevo parque infantil pero esta vez cerca del casco histórico, ya que la intención es que sea céntrico, por lo que estará a unos 100 metros de la Praza do Prado.

Actualmente este concello cuenta en la capitalidad con dos parques infantiles en el área recreativa de Ponte das Táboas que cumplen la normativa y otro muy pequeño, parque de la Estrella. Y en el centro del pueblo hay un jardín con algunos aparatos para niños pero explica la alcaldesa, Inés vega, que esa zona en la Festa do Fachons se necesita y en la Fiesta de los Remedios se hacen los conciertos de las bandas y "no podemos establecer ahí ningún parque infantil porque no cumplen las medidas de seguridad", por lo que señala se retirarán los pocos juegos que hay allí.

Dice se creará uno nuevo y lo más céntrico posible, siendo a unos 100 metros de la Praza do Prado, y con éste serán un total de tres espacios infantiles en condiciones en la capitalidad del municipio. Este nuevo parque infantil será el primero dentro del centro, con una superficie amplia, y con una inversión que apunta es importante.

Y es que en verano aumenta el número de niños en Castro Caldelas, que llegan incluso de otros concellos limítrofes a las actividades de la escuela de verano.