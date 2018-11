El agresor que lanzó un huevo a Jácome ingresa en la cárcel por un año de condena al tener antecedentes

Roberto C. R. R. ,vecino de Oia (Pontevedra) ha ingresado en el centro penitenciario de A Lama por la condena de un año de prisión que le fue impuesta por agredir con un huevazo al concejal de Ourense y diputado provincial Gonzalo Pérez Jácome, el 10 de abril de 2015, a la salida de un pleno en el que el concejal defendió recortar la financiación pública que en ese momento recibía la Banda Municipal del Música. El encausado entra en prisión porque contaba con antecedentes, motivo por el que la Audiencia Provincial de Ourense denegó la suspensión de la pena de cárcel pese a que había abonado la indemnización de 1.060 euros.

El acusado , que no acudió a la vista, esperó al concejal en la Praza Maior y le golpeó con la mano en la cara y el oído al tiempo que le estampaba un huevo que llevaba. El edil había mantenido una postura contraria a la subvención municipal que recibía la Banda de Música y las manifestaciones realizadas por el líder de DO, dice la sentencia de octubre de 2017, "no habían gustado" al acusado, por lo que, "con ánimo de atentar contra la integridad física del mencionado y contra el principio de autoridad que representaba", le agredió con el huevo.

El tribunal relacionó la agresión con que el acusado sabía la condición de edil de Jácome. La defensa había admitido en el juicio el delito leve de lesiones pero no el de atentado, alegando que el acusado reside en la localidad pontevedresa de Oia y que, por lo tanto, desconocía que el líder de DO era concejal en el ayuntamiento ourensano. Este argumento fue descartado por el tribunal provincial, que vio acreditado "el conocimiento que el acusado tenía de la condición de autoridad del perjudicado". La agresión, "motivada precisamente por la postura adoptada por el señor Jácome con relación a la banda de música, con la que el acusado no estaba de acuerdo", evidencia también que sabía que era concejal.

Un "cabeza de turco"

Democracia Ourensana se reitera en sus sospechas "desde el primer minuto, de que no se trataba de un espontáneo, sino que podría tratarse de un supuesto matón a sueldo, contratado por alguien con intereses", asegura la formación. Pedirá a la Fiscalía que investigue si se trató de "una acción orquestada de gansterismo, con el ánimo de amedrentar al representante del pueblo". En cualquier caso, ve "ejemplarizante" el ingreso en prisión del encausado, "porque alguien que pretende silenciar la democracia por la fuerza, debe ser frenado, máxime si se trata, como era el caso de un delincuente, y no de alguien que comete una acción puntual". Aunque la formación de Jácome insiste: "Bien es cierto que estaríamos ante un cabeza de turco, movido por otros hilos.