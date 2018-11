Jácome: "Con este alcalde y gobierno, la gestión es un caos total"

Las modificaciones presupuestarias, que llevan consigo la celebración de plenos extraordinario -cinco en un mes, así como los procesos seguidos-, para el líder de la oposición, el portavoz de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, no hacen más que reflejar que "con este alcalde, Jesús Vázquez, y el gobierno popular, la gestión es un caos total". Recalca que por parte de su grupo no están dispuestos a "dar cobertura" a lo que considera "irregularidades", como denunció en el reciente pleno extraordinario sobre la modificación presupuestaria para el servicio de Bomberos.

Sostiene Jácome que un gobierno que "no fue capaz de aprobar un presupuesto, cuando estamos a punto de finalizar el mandato, no tiene crédito ninguno". Y carga contra las justificaciones que tanto el regidor como el gobierno esgrimen, en la que "siempre responsabilizan a la oposición de su incompetencia". Pero en el caso de las modificaciones para el pago a los proveedores, considera que es especialmente grave que "se nos quiera responsabilizar", debido a que "es tan sencillo como que no gestionamos", además de que por parte del alcalde y su grupo de gobierno "se actúa a hechos consumados y siempre tarde y mal".

Sobre la última modificación de crédito relativa al servicio de bomberos, aprobada por el PP en solitario, tanto PSOE como OUeC adoptarán una decisión una vez informe el interventor.