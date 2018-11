Celanova abrirá antes de fin de año dos pistas de pádel

El pleno municipal de Celanova aprobó ayer con la abstención del PSOE y BNG la modificación de la ordenanza de las tasas por uso de las instalaciones deportivas, que incluye una de nueva creación para el futuro servicio de dos pistas de pádel que el grupo de gobierno prevé abrir antes de fin de año. Serán 8 euros por 90 minutos, con luz natural, y de 10 en el caso de usar luz artificial.

El edil de Medio Ambiente, Máximo Losada, apunta que se trata de precios que surgen de una estimación de la que partir, ya que una vez se pongan en funcionamientos las pistas habrá que valorar el número de usuarios. Se inicia hoy su construcción y en menos de un mes estarán instaladas, por lo dice era necesario tener una tarifa para poder usarlas. Se reserva y paga a través de una aplicación por internet y una vez hecha la reserva para acceder a las pistas solo hay que introducir un código o con una llamada perdida a un numero ya se abre la puerta.

Sobre este servicio municipal el edil del BNG, Leopoldo Rodríguez, reprocha que se instauren unas tasas para un servicio que "no existe". Critica no se incluyó en ninguno de los dos presupuestos (2017 y 2018) aprobados este año, y se recurra a un remanente de tesorería. Denuncia que es una forma de gobernar "improvisada" y considera que todo es "humo electoral" al no haber nada que ofertar para las próximas elecciones.

En ruegos y preguntas pidió arreglar el techo de la escuela infantil con goteras y arreglar el corredor de adoquín que da acceso, y la calle que va a esta escuela y al auditorio poniendo medidas para proteger a los peatones. Buscar solución al caos del tráfico en el centro de salud, limpiar las cunetas desaparecidas del rural, y atender las instalaciones municipales donde dice también hay goteras.