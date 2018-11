El gobierno del PP aprueba en solitario 1,2 millones para equipamiento de los bomberos

El gobierno popular consiguió aprobar en el pleno extraordinario que se celebró ayer una modificación presupuestaria por algo más de 1,2 millones de euros destinada a la mejora del servicio municipal de Bomberos, y que se nutre con las asignaciones que anualmente realiza la asociación empresarial de seguros, Unespa, en un 90%, mientras que el 10% del total aprobado le corresponde al concello.

La abstención de Democracia Ourensana y el abandono del pleno en el momento de la votación de los ediles del grupo socialista y de Ourense en Común, llevaron a que los 10 votos del grupo popular fueran suficientes para llevar a cabo la aprobación del expediente de modificación de crédito, aunque finalmente la inversión queda en el aire, debido a los plazos hasta que finalice el presente ejercicio, y por las posibles alegaciones que se presenten durante el periodo de exposición pública que se abre.

Pero el debate tuvo como epicentro el informe de fiscalización del interventor -ayer ausente en la sesión plenaria- y que esgrimieron los tres grupos de la oposición, desfavorable debido a que "este expediente incumple con la normativa de haciendas locales en cuanto a su financiación". Una cuestión que la concejala de Hacienda, Ana Fernández Morenza, justificó con la existencia de otros informes, en concreto el del jefe de Gestión Económica y Presupuestaria, que es favorable.

Eso llevó consigo que el portavoz de OUeC, Martiño Vázquez, así como el socialista, José Ángel Vázquez Barquero, planteasen en su intervención la retirada del expediente, e insistiesen en la necesidad de que explicase determinadas cuestiones, y reiteraron que el gobierno popular "quiere puentear, como en otras ocasiones". Para decidir ausentarse del pleno antes de la votación ante "las anomalías jurídicas" que se habían puesto de manifiesto por la Intervención. Además advertieron que la convocatoria del pleno se hizo "de forma irregular, aprovechando que el interventor no podía asistir al mismo para defender su criterio".

Y aunque optó por la abstención, postura que no entendían los otros dos grupos de la oposición, el grupo de DO, su portavoz, Pérez Jácome, dijo no tener dudas en este asunto, ya que "nunca votamos a favor de nada que tenga un informe desfavorable del interventor", y reprochó a PSOE y OUeC que sí lo hiciesen en otras modificaciones presupuestarias.

Lo que también cuestionó Barquero fue el proyecto de inversiones que pretende llevar a cabo el gobierno popular, debido a que "no recibió ni siquiera el respaldo de los propios trabajadores del servicio de bomberos y extinción de incendios", en alusión a la reunión de las comisión e compras del servicio que se celebró en su momento.

Pero desde el grupo de gobierno se asegura que la modificación de crédito no sería necesaria "si los grupos de la oposición tuviesen aprobados los presupuestos de 2017 y 2018, en los que estaban contemplados esos fondos". Eso llevó consigo que "se debiese elaborar una ordenanza fiscal para poder asumir esos fondos", y acusar a la oposición de "dilatar al máximo todo el proceso".

La respuesta desde la oposición fue la de recordar al PP su "incapacidad" en la gestión, que no quieren asumir.