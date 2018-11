El director xeral de Emerxencias, Luis Menor, será cabeza de cartel del PP en Pereiro de Aguiar

Luis Menor, director xeral de Emerxencias e Interior de la Xunta de Galicia, deja su cargo para encabezar la lista del PP en Pereiro de Aguiar en las elecciones de 2019. Así lo ha avanzado el presidente provincial, Manuel Baltar, esta misma tarde. "Asume un gran reto relevando a Eliseo Fernández, que durante tres décadas estivo á fronte dun goberno popular, mantendo e mesmo superando sempre o apoio veciñal nas urnas", declaró.

Luis Menor Pérez (Pereiro de Aguiar, 1964) es licenciado en Derecho y experto en criminología. Secretario judicial, fue jefe territorial de la Consellería de Presidencia en Ourense entre 2009 y 2010, para acceder después a la secretaría territorial de la delegación de la Xunta de Galicia en Ourense, puesto que dejaría en noviembre de 2014 tras su nombramiento como director Xeral de Emerxencias e Interior.

Menor dijo sentirse "moi ilusionado con este reto, no que exprimirei toda a miña experiencia na administración e durante os nove anos que –en distintos mandatos- estiven como concelleiro en Pereiro". Llega a esta nueva etapa "coa vontade de consolidar todo o que se leva feito no meu concello, aproveitando todas as oportunidades e o potencial que ofrece o municipio".

El alcalde de Pereiro de Aguiar, Eliseo Fernández, afirmó estar "a disposición do meu presidente e do candidato, como é a miña obriga e deber, para que o partido siga a conseguir a confianza dos veciños". Un respaldo "que só se consegue respondendo a esa confianza con moito esforzo e dedicación".

Manuel Baltar quiso reconocera la trayectoria de Fernández, "un home do Partido Popular que dedicou 36 anos da súa vida á política municipal, unha amplísima experiencia que non imos desaproveitar, posto que Eliseo, nunha mostra máis da súa valía, aceptou acompañar a Luis Menor na lista do PP en Pereiro".