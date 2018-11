"Hoy el vino a mí me llena de orgullo; se está haciendo un producto en Monterrei con una alta calidad"

-Hablando de satisfacción, lo que complementa al diseñador es el mundo del vino en el que se adentró con la ilusión de proyectar ese concepto de calidad a través de la recuperación de viñedos en su Monterrei natal. ¿Se ha convertido en una pasión compatible con la moda?

-Sin pasión sería imposible que lo que se hace se pueda hacer realidad. Esa pasión te hace darle la vuelta a muchos proyectos que sin duda se han demostrado exitosos, pero al mismo tiempo han sido tremendamente complicados. Hoy el vino a mí me llena de orgullo poder decir que éramos la cuarta bodega en el año 1998 y que veinte años después hay en Monterrei 28 bodegas, no sé muy bien cuántas son, pues nacen cada vez más, además el nivel cualitativo de los vinos de nuestra denominación de origen rompió barreras y moldes al conseguir un reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, algo que me llena de orgullo. Una guía muy prestigiosa y exigente, como la Peñín, a Gargalo le dado 5 o 6 sobresalientes. Nos hemos salido. Estamos de enhorabuena en Monterrei, pues también otras guías y especialistas del sector reconocen la calidad de nuestros vinos. Se está haciendo un producto con una calidad con sostenibilidad, y sobre todo intentando mejorar años tras año, pase lo que pase, respetando los procedimientos más naturales y el medio ambiente y, de manera especial, al consumidor. Eso es lo que se debe potenciar, y es lo que verdaderamente vale la pena. Generar el elemento diferenciador.

-¿Es tan exigente en el vino como lo es en la moda?

-Hacer el vino es más difícil que hacer moda. Lo que yo pueda ser exigente en el vino tiene sus límites porque cada año es una producción y no es posible que tu alteres nada que no sea lo que te ofrece la naturaleza. Con la moda puedes equivocarte y al día siguiente levantarte y resolver tu error, pero con el vino no, por lo tanto, yo, si tengo que ser exigente con el vino, cuánto más con la moda. Pero lo que es claro es que si no eres exigente el nivel de excelencia que buscas no lo consigues jamás.