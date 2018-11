El Concello tiene 30 kilómetros de abastecimiento de agua potable con tuberías de fibrocemento

La modernización de la red de abastecimiento de agua potable en el Concello de Ourense se ha convertido en la gran asignatura pendiente en los últimos mandatos. El informe/listado entregado a los grupos de la oposición en la junta de área de Infraestructuras revela que en la actualidad son unos treinta los kilómetros de la red que siguen con tuberías de fibrocemento, sin que se haya puesto en marcha el muchas veces anunciado plan de mejora, que consistía en la colocación de nuevo material de conducción (fibrotubo o fibroplástico).

Una situación a la que no es ajeno el concejal responsable del área de Infraestructuras, José Araújo, ya que a finales del pasado año reconocía que "nadie puede negar que la red es muy antigua y tenemos que sustituirla". Y avanzar que esa renovación de la red de abastecimiento de agua potable se concretaría en el nuevo pliego para la concesión del servicio de agua, que al igual que otras se realiza actualmente en precario, después de que finalizase el contrato con la actual concesionaria, Viaqua, el pasado mes de octubre.

El mensaje de Araújo no convence a los grupos de la oposición, y con los daos que recibieron, no hacen más que confirmar que "solo se actúa cuando se producen el reventón de una tubería", como señala el concejal de Ourense en Común, Miguel Doval. Además de incidir en que la renovación de la red de abastecimiento de agua "no fue una prioridad" para los sucesivos gobiernos municipales.

Y asegura que el gobierno popular "no presentó ningún proyecto al respecto", para reprochar que se apruebe un plan de inversiones que supera los 12 millones de euros y no se contemplen actuaciones para mejorar la red de abastecimiento. De ahí que, con los datos que se plasman en el listado facilitado, queda claro que una parte importante de la red de abastecimiento tiene más de 50 años, con lo que eso supone, ya que debería ser una prioridad el cambio de las tuberías de fibrocemento.

Una de las zonas que cuenta con más kilómetros de red con ese sistema de conducción es el barrio de San Francisco, en especial la zona de Serra Martiña, así como varias zonas del barrio de A Ponte, en las que se fueron acometiendo algunas actuaciones, la gran mayoría derivadas de incidencias provocadas pro el deterioro de la red.

Sobre está cuestión, un técnico en la materia explica a FARO que, además de los problemas que puedan derivar del fibrocemento, los reventones son consecuencia de que al mejorarse el sistema de bombeo el agua tiene una mayor fuerza y esos provoca la rotura de las tuberías, debido a que no están adaptadas a las nuevas condiciones.

De ahí que no resulte extraño que se aluda a las denominadas como "zonas más castigadas", que son las que se encuentran más próximas a los depósitos de agua, como acontece en la zona alta del barrio de San Francisco.

La antigüedad de las tuberías y la mayor presión para suministrar agua a los edificios, son los dos factores determinantes de que el reventón de tuberías se convierta en algo habitual. Y eso que, como apunta el concejal de Infraestructuras, se procede al cambio de la red de abastecimiento en todas aquellas zonas en donde se llevan a cabo actuaciones de mejoras de calles, como acontecía recientemente en la de Concejo.

Iniciativa

Pero a juicio del portavoz de Democracia Ourensana, Pérez Jácome, eso no resuelve el problema, y recrimina al gobierno popular que no se sepa nada del acuerdo adoptado en el pleno del pasado mes septiembre, relativo a un plan de gestión del ciclo integral del agua de la ciudad, en el que "el Partido Popular votó en contra".

Un propuesta de DO que contó con el apoyo de PSOE y OUeC, con un acuerdo vía moción, que no es vinculante, y en la que se demanda una auditoria general actualizada sobre el servicio del agua de la ciudad, y se hacía referencia a la necesidad de sustituir tanto en la red de abastecimiento como en la de saneamiento. Y según las estimaciones se estaría hablando de unos 170 kilómetros de tubería de fibrocemento.

Lo que dice tener claro Pérez Jácome, es que "no se va hacer nada", y alude a que las prioridades del alcalde, Jesús Vázquez, y de su gobierno "son otras, y no precisamente mejorar los servicios básicos a los ciudadanos, por los cuales pagan, y un precio muy alto en función del servicios que se presta desde hace años".