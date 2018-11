Rosa Arcos: "Hai que conseguir que a sociedade rural sexa menos permisiva co machismo"

- Está máis tolerada a violencia machista no ámbito rural, onde é maioritaria a porcentaxe de poboación de vellas xeracións nas que, por desgraza, se tapaban máis as agresións?

- Si está máis normalizada. Non é doado pero temos que traballar para conseguir que a sociedade rural sexa menos permisiva coas actitudes machistas, patriarcais e opresoras sobre as mulleres. E para que, sobre todo, as propias mulleres sexan capaces de percibir mais claramente cando están sendo víctimas dunha situación de violencia.

- Por que consideran vostedes que a violencia está máis invisibilizada nos entornos rurais?

- Non temos datos obxectivos de se hai máis ou menos violencia no rural ou na cidade, pero si se manifesta dunha maneira diferente como resultado do propio entorno. Nas aldeas a xente vive máis preto, o trato familiar e veciñal é máis estreito, e as relacións cos servizos públicos coma o médico ou a Garda Civil tamén son de maior proximidade. En moitos casos, por unha sensación de opresión, control e maior coñecemento, as vítimas séntense moito menos capaces de dar o paso de denunciar e rachar coa situación da violencia. Polo medo ao que dirán, ao estigma, a estar na boca de todos, e tamén pola incógnita de non saber onde acudir, xa que no rural hai menos servizos que nos centros urbanos.

- Como se pode combater esa fenda entre o rural e o urbano na loita contra o machismo?

- Nós cremos que agora se pode abrir unha oportunidade a través do novo pacto de estado contra a violencia de xénero, porque por primeira vez en todas as lexislacións se fala desa violencia distinta e de que hai que poñer medios específicos para traballar no rural. Debemos abordar as partes máis invisibles, traballar a través do acompañamento, a empatía, a formación, a sensibilización e a desnormalización de determinadas conductas. Para iso é preciso implicar a tódalas persoas que están arredor das mulleres. A meta non é posible cunha intervención por arriba, senón concienciando á sociedade próxima para que esas mulleres se sintan cómodas e seguras para denunciar.