Un calendario solidario para que todos los días sean "días Down"

Presentación del calendario solidario de Down Ourense, ayer en la Diputación. // Iñaki Osorio

Presentación del calendario solidario de Down Ourense, ayer en la Diputación. // Iñaki Osorio

Probándose un vestido de novia, realizando una gestión de márketing 'online' o un tratamiento de estética. Hasta doce escenas cotidianas en establecimientos y oficinas en las que los protagonistas son personas con Síndrome de Down integran el calendario solidario 2019 que la asociación Down Ourense ha puesto ya a la venta al precio de cinco euros.

Los momentos, fotografiados por Mani Moretón, Emilio Romanos y Jorge Katalauta, tienen como escenario empresas integradas en la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense, AJE, entidad que este año colabora estrechamente con la asociación en la producción del almanaque, editado por la Diputación Provincial.

"Este calendario es una vía más de visibilidad y protagonismo para las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales", señaló la presidenta de la asociación, Mara Prieto Fortes. Su imagen en un calendario que se consulta cada día contribuye a normalizar la presencia de este colectivo en la vida cotidiana: "Nuestra misión es lograr la integración total, conseguir que su discapacidad pase desapercibida", señala la gerente de la entidad, Susana Rodríguez.

Así, este calendario además de mostrar a personas con Síndrome de Down como "uno más" en el día a día de Ourense y normalizar su participación en la sociedad, contribuye a mejorar su autonomía personal ya que los beneficios obtenidos con su venta irán destinados íntegramente a los programas de promoción que se llevan a cabo en Down Ourense con este objetivo. Actualmente, estas acciones dan servicio a 66 personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales y a sus familias, tal y como recalcó el vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández.

El calendario está a la venta desde ayer en el local de la asociación Down Ourense y en las tiendas Angelo Milano y Nuria Vidal, en las calles Paseo y Concordia, respectivamente, y en los stands de venta situados en el Centro Comercial Ponte Vella los días 24 de noviembre y 1 de diciembre.

Ante el éxito de ediciones pasadas, la asociación ha ampliado este año la tirada hasta los 1.600 ejemplares, 1.000 calendarios de pared, sufragados en su totalidad por la Diputación de Ourense, y 600 de mesa. Todos al precio de cinco euros que se destinarán íntegramente a programas encaminados a favorecer la integración.

Por su parte, Mara Prieto agradeció la colaboración desinteresada de las entidades y profesionales que participaron en el diseño y edición del calendario y destacó la necesidad de la colaboración del tejido empresarial local en la integración de este colectivo. En este sentido, el presidente de AJE, Lois Babarro, señaló que el apoyo a Down Ourense forma parte de la "identidad de nuestro colectivo"y recordó que el lema de la entidad desde 2016 es "implícate".