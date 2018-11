La D.O. Monterrei patrocina el Premio Especial del Público en el Festival de Cortos de Verín

El Consello Regulador de la D.O. Monterrei se suma al grupo de entidades patrocinadoras de la III edición del Festival Internacional de Cortos de Verín, patrocinando el Premio Especial del Público, que tiene una dotación de 600 euros.

Para su presidenta, Lara Da Silva, "no podía faltar el apoyo de la D.O. al FIC Vía XIV, un certamen muy relevante para nuestra villa que la convierte no solo en un escaparate de cine sino también de otros atractivos turísticos, gastronómicos y, por supuesto, vinícolas".

Por su parte, el director del certamen, Carlos Montero, destaca especialmente la contribución de la D.O. ya que "se trata de una de las entidades fundamentales para el desarrollo de nuestra comarca y su respaldo visibiliza el apoyo del sector del vino, uno de los motores económicos de la zona, a un certamen que también aspira a forjar marca Verín y marca Monterrei".

Este premio es una creación original del pintor y escultor local, Xosé Gómez Rivada, que estos días ultima la estatuilla en su taller de Verín. Ha creado la pieza basándose en dos elementos que han contribuido a dinamizar la economía de Verín: los peces y la azada.

Otro artista local, Fernando Barreira, repite una año más con el diseño de los principales galardones del festival y de la creatividad del escenario.