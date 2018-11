Un malentendido demoró cuatro horas la apertura del consulado móvil de Colombia

Los ciudadanos colombianos que ayer tenían cita para realizar gestiones relacionadas con su nacionalidad en el consulado móvil que se desplaza una única vez al año a Ourense se vieron forzados a una larga espera. La atención al público comenzaba a las 8.00 horas en un autobús que debería estar instalado en la calle Bispo Cesáreo, pero cuando los residentes llegaron con sus papeles y sus dudas se encontraron con que el vehículo, que anunciaba con grandes letras una "Colombia más cerca de ti" no estaba en el lugar indicado.

Según pudieron saber, el consulado móvil llegó por la noche con intención de establecerse en la plaza y abrir la oficina en el horario fijado, pero el vehículo fue informado de que no tenía licencia para estacionar. El consulado defendió que había realizado la solicitud por correo electrónico enviado el 10 de octubre y abonado las correspondientes tasas. Por la mañana, mientras los ciudadanos colombianos se armaban de paciencia, el responsable de la oficina móvil y los funcionarios locales apuraban las negociaciones.

Tal y como explicaron los afectados, el autobús había estacionado los años anteriores sin ningún problema. Hasta las 12.00 horas no pudo instalarse el vehículo en su ubicación y desplegar la escalera que abriría las puertas del consulado de Colombia a sus ciudadanos. Este autobús es un servicio muy apreciado por los residentes de este país en Ourense ya que sólo viene una vez al año y evita que sean ellos los que se tengan que desplazar a Madrid, con el coste que eso requiere.

Por su parte, el gobierno local explicó que la ocupación de la vía pública requiere un permiso que se concede o no en función de una serie de informes que son necesarios en la tramitación. El hecho de presentarla no implica su concesión inmediata, aclara el Concello y, en este caso, el autobús llegó a la plaza de Bispo Cesáreo sin verificar previamente que el permiso había sido concedido. "El silencio no es positivo en este caso y no existía tal permiso". No obstante, "por deferencia hacia el Consulado de Colombia, el gobierno local activó la agilización de los permisos para autorizar la instalación y evitar molestias. "El problema no se hubiera dado si antes de trasladar el vehículo, los solicitantes se hubiesen puesto en contacto con el Concello para comprobar que todo el expediente estaba correcto".

En esta oficina se realizan todo tipo de gestiones relacionadas con el pasaporte, cédulas de identidad, constancias del gobierno, pensiones, copias de registro, inscripciones consulares... Así hasta una media casa año de 200 atenciones. De hecho, Colombia es el cuarto país de América, tras Brasil, Venezuela y República Dominicana con la mayor comunidad de residentes en Ourense: 516 en la provincia, 327 de ellos en la capital.

Algunos de los ciudadanos que acudieron ayer señalaban que, a pesar de contar con la doble nacionalidad desde hace años, Colombia requiere una actualización constante de documentos.

Mauricio Ruiz es uno de los afectaos. Tenía cita para las 9.00 horas pero no fue atendido hasta las 12.00. Sin perder la sonrisa se mostraba resignado, "es lo que hay, cada año venimos y el autobús está ahí, dicen que en la única ciudad que pasa es esta...". Ayer aprovechó la llegada del consulado móvil para sacar el pasaporte de su mujer y sus dos hijos. "Venimos cada año porque siempre necesitamos algo y ellos nos lo facilitan".

Alexandra Hernández, de 19 años, también se vio afectada por la demora. Con su madre esperó pacientemente para tramitar por primera vez su cédula de identidad y el pasaporte. Desde muy pequeña vive en Ourense, una ciudad que, dijo le "encanta".

Sandra Patricia Prieto y Alejandro Sánchez han vivido en Lugo, Allariz y Ourense, y ayer se acercaron para informarse sobre la inscripción consular y la cédula para poder votar en las próximas elecciones.