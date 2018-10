Una leyenda del jazz de récord

Uno de los últimos testigos de la era dorada del jazz vuelve a Ourense en formato cuarteto para ofrecer un concierto íntimo en el Teatro Principal. El contrabajista Ron Carter (Michigan, EE UU, 1937) regresa a la ciudad (estuvo dos veces en el Café Latino). Atesora una larga trayectoria, siete décadas en las que ha colaborado en miles de grabaciones, lo que lo convierte en un Guinness y uno de los artistas con más aportaciones en la historia del género, entre 2.500 y 3.500, según las fuentes. El espectáculo, a precios populares (10 euros por localidad más los gastos de gestión), es el sábado 10 de noviembre, a las 22 horas.

Entre 1963 y 1968, Ron Carter formó parte de uno de los quintetos más sublimes del jazz: con Miles Davis a la cabeza (trompeta), Herbie Hancock (piano), Tony Williams (batería), él en el contrabajo y Wayne Shorter (saxo). "Esos años fueron un laboratorio de ciencia. Cada noche el químico número uno, Miles, decidía los componentes con los que Wayne, Tony, Herbie y yo teníamos que crear. Nuestro trabajo era coger esos químicos y hacer algo con ellos", dijo el artista en una entrevista en 2010.

De aquella época quedaron para la posteridad grabaciones como Filles de Kilimanjaro, Miles in the Sky, Seven Steps to Heaven o Nefertiti. Dejó el grupo antes de la fase de transformación eléctrica del genial trompetista, pero Carter siguió siendo un referente, hasta el punto de que durante la retirada temporal de Davis, en los años setenta, el contrabajista fue uno de sus báculos principales. En Dear Miles, un álbum editado en 2006, Ron Carter rinde homenaje a ese legado.



"Es un diez del jazz, una de las leyendas, un mito de la música al que podremos celebrar en Ourense", dice con énfasis el presidente de la Diputación, José Manuel Baltar. La administración provincial colabora con la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) para compensar los gastos elevados que supone traer a Galicia a un artista de talla mundial, con un caché en correspondencia. "Es el contrabajista con más grabaciones, por encima de las 2.500. Ya se han vendido entradas en A Coruña, León, Oporto...", destaca David Lago, de la productora Sweetnocturna. La cita cierra el Ciclo Galicia Importa, que comenzó en 2008, y que "lleva a artistas de renombre a espacios pequeños de toda la comunidad", subraya Jacobo Sutil, director de la Agadic.

"Hubo que recortar nombres en la nota de prensa de la cantidad de músicos con los que ha colaborado", ilustra David Lago. La lista de acompañantes es inmensa: Bill Evans, Chick Corea, BB King, McCoy Tyner, Gerry Mulligan, Dexter Gordon, Chet Baker, Thelonious Monk, Milt Jackson, Stan Getz, Coleman Hawkins o Freddie Hubbard. Además de su currículo extraordinario en la escena del jazz, Carter también es un dechado en la música clásica como chelista. Ha ejercido como profesor en el City College de Nueva York, y la Juilliard School of Music.

Llega a Ourense en la víspera del día de la ciudad con la formación "Foursight Quartet", que integran Renne Rosnes (piano), Jimmy Green (saxofón tenor) y Payton Crosley (batería). Siempre elegante y sobrio, profesional y perfecto en cada ejecución a sus 81 años. "Creo que cada vez que tocas jazz es una oportunidad de hacerlo bello. Considero un error no darse cuenta de que cada noche, en cada concierto, surge la ocasión inmejorable de hacer mejor música", contó en aquella entrevista de 2010. ¿Un músico de jazz debe ser un artesano?, le preguntó el periodista. "Mi trabajo es hacer que resulte así". Ourense podrá comprobarlo de nuevo el 10 de noviembre.