Un oasis libre de velutinas (por ahora)

La avispa velutina se ha convertido en una gran preocupación para los concellos y vecinos. Muchos municipios no dan abasto para eliminar los nidos de esta especie invasora. A algunos pocos esta plaga aún no ha llegado, como por ejemplo, Manzaneda. Se debe, según explican desde la Asociación Galega de Apicultura, a que en territorios con factores como el frío, la sequía y la altura, es más difícil que proliferen. La provincia cuenta con esa triple combinación de condiciones en algunas zonas, lo que no favorece tanto la reproducción de esta avispa. En Manzaneda un factor limitador es la altura pero, la plaga "llegará", avisan los expertos.

Jesús Asorey, portavoz de la asociación, explica que también a Lugo llegó más tarde, por ser una provincia con zonas de montaña, aunque la avispa asiática ya ha proliferado porque hay más humedad que en Ourense, que es más seco, y a ello se une la altura y el frío, tres condicionantes que hacen que no progrese tanto su proliferación.

El experto recuerda que al inicio se creía que en alturas por encima de 400 metros no avanzaría, si bien "progresa peor pero al final también llega". Los concellos más afectados son los que se encuentran en las cuencas de los ríos.

I+D contra la plaga

Señala que a corto plazo todos los días hay novedades, "mucha gente haciendo I+D casero, y están por salir nuevas trampas, atrayentes, arpas, para ir controlando, pero se necesita una investigación paralela a más largo plazo". Avisa de que la plaga ya "se escapó de las manos", y que ante el problema medioambiental se necesita investigación a largo plazo. "Nosotros hicimos un programa investigador a tres años y en 2021 saldrían los primeros resultados, y mientras los apicultores defendemos a las colmenas con el trampeo de primavera, las arpas y el trampeo de verano". Indica que estos medios de lucha se mejoran día a día, con nuevos avances pero "de momento no hay nada definitivo". Lamenta que la administración se comporte "de forma defectuosa y desorganizada".