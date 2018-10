'Alegría', la perra de Amoeiro acogida en Alicante

"Alegría" deja una situación de malnutrición en una finca de Amoeiro para ser acogida en Alicante. La perra es una de los cuatro canes mal nutridos que el alcalde Rafael Rodríguez Villarino detectó el domingo en una finca del lugar de A Mina, denunciando el mal estado de los animales "famélicos" por un trato "desalmado".

El dueño dice que no puede atender a los canes. La perra encontrará otro hogar en Alicante. Los otros tres que también están desnutridos serán recogidos esta semana por la perrera. "Roberto e Rosa María, membros da ONG ADA (Agrupación Defensora de los Animales) de Elda (Alacante), chegaron hoxe [por ayer] co seu todoterreo de rescate animal ata Amoeiro. Desprazáronse dende tan lonxe de xeito excepcional, co obxecto de salvar un can en Silleda. A fortuna e as redes sociais fixeron o resto. Viron a nova dos "cans da fame" de Amoeiro, e quedaron prendados da cadeliña que movía afectuosamente o rabo no vídeo".

Así contó (y celebró) en su Facebook Rodríguez Villarino la iniciativa de la oenegé." Chamáronme, contactei co dono e co axente de Medio Ambiente e fíxose realidade un sono: salvar á cadeliña da canceira e levala cara o mediterráneo, onde lle garanten unha adopción que vale unha vida. Grazas a Roberto e a Rosa María, e por suposto a ADA, a cadeliña xa ten nome, "Alegría". Boa viaxe".