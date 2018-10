El demandante acaba denunciado

Hace tres años, una casa del núcleo de Reza, caía bajo las palas en un acto de honda repercusión mediática y social, en cumplimiento de una sentencia de derribo para cuya ejecución se rodeó la vivienda de una familia trabajadora, un matrimonio y sus dos hijos, y la entrada al núcleo de Reza, de decenas de coches con agentes antidisturbios, para garantizar el cumplimiento de un fallo judicial. Tres años después el convencino, cuya denuncia derivó en el derribo de esta vivienda, es el que está en el punto de mira pues, la casa en la que vive desde hace más de 20 años, carece de licencia de ocupación por lo que los convecinos que se quedaron sin casa, piden al concello que actúe, o será "cómplice de una infracción", afirma.

El duelo urbanístico entre dos vecinos sigue abierto en Reza, tres años después del derribo de la casa de Rosa María Alonso Álvarez. El Concello acaba de denegar la licencia de ocupación, a la vivienda del vecino que denunció y acabó consiguiendo el derribo de la casa de Rosa María Alonso, por lo que esta presentó un escrito ayer en el Concello de Ourense, en el que le pide que proceda a solicitar a las diferentes empresas suministradoras, el corte de luz, agua, gas o telefonía de la vivienda, al tratarse de una casa sin licencia de ocupación que, como tal, no puede ser habitada, pero en la que el ahora denunciado, vive desde hace más de 20 años.

En este escrito, presentado ayer por registro del Concello y dirigido al servicio de licencias urbanísticas municipal, se le explica que "habiéndose denegado la primera licencia de ocupación solicitada por el señor Alén Fernández (propietario de la vivienda ahora denunciada), situada en A Aira, Barreiros, en Reza se proceda tal y como esta parte ha reiterado hasta la saciedad", indica Rosa María Alonso "y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 152.1 y 156.2 de la Ley del Suelo de Galicia, a la adopción de las medidas destinadas a evitar el uso que se realiza del inmueble, librando los correspondientes oficios a tal efecto, de forma inmediata a las entidades suministradoras, Gas Natural Fenosa, y Viaqua, con el objeto de que procedan a interrumpir el suministro de energía eléctrica y agua de que disfruta esta vivienda".

"Cómplices con el infractor"

Afirman que "es una medida inexcusable que, con carácter imperativo, establece el citado precepto legal y debería haber sido el que el compareciente la solicitó por carencia de la preceptiva licencia de primera ocupación".

En el escrito enviado ayer se abunda en que "el Concello se ha abstenido de adoptarla durante años, en una actitud que solo podemos calificar de cómplice con el infractor, ya que a pesar de constarle la ausencia de la preceptiva licencia, e incluso la imposibilidad de otorgarla a la vista de los informes emitidos en el expediente ya hecho caso omiso de este deber legal, permitiendo el uso como vivienda habitual, de una edificación con "graves infracciones urbanística y para la que la APLU, "ordena parcialmente su demolición".

Tras recordar que "no hace falta extenderse en demasiada consideraciones acerca de la responsabilidad de alcalde y edil delegado en caso d no adoptarlas medias, a que legalmente se ve obligado, l suplica que adopte las medidas que garanticen la "imposibilidad de uso y disfrute de la vivienda construida por el señor Alén Fernández y en particular la interrupción de los servicios y suministros de telefonía, energía eléctrica, gas y agua.

"Vamos a recurrir"

Por su parte el letrado del ahora demandado afirma que "vamos a recurrir, es todo una tergiversación, hay documentos que aún desconocemos, pero ellos han pedido varias veces la demolición y esa no ha sido concedida, además la supuesta irregularidad muy pequeña, fue una obra en el exterior ya ha prescrito" .

En cuanto a que una casa sin licencia de ocupación como la de su cliente, tenga todos los servicios y esté habitada considera que "es algo muy común en una ciudad donde hay cientos de casas así o que están fuera de ordenación" indica.