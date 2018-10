Tres perros "famélicos" en Amoeiro

"Os cans da fame. Acontece a carón de Amoeiro, no lugar de A Mina. Avisáronme e fun a velo onte, e daba coraxe. Tres cans famélicos, nos osos, nun eido cun pendello noxento do que saían sons de ovellas ou cabras". Así denuncia en Facebook el alcalde de Amoeiro, Rafael Rodríguez Villarino (PSdeG) el estado de tres perros en una parcela de su municipio de 2.231 habitantes de la comarca de Ourense.

"O peor deles era a cadela, coas puntas das orellas comidas polos bichos, atada cunha cadea, enferma e cunha pata quebrada. Que dolor daba vela, como tamén doía mirar as costelas do cachorriño que entraba e saía do eido", lamentaba el regidor.

Rodríguez Villarino se puso en contacto con un agente de Medio Ambiente, que acudió al lugar el domingo "e constatou o calamitoso estado dos cans e falou cos crueis propietarios, que se comprometeron a coidar mellor dos animais, alegando que estaban así por non poderse facer cargo de tantos", según el alcalde.

El plan es que la perrera se ocupe este miércoles de cuatro animales, porque al parecer hay varios en la propiedad. "Veremos se cambia o trato de tan desalmados amos. Estaremos vixilantes, e pregamos que tamén observe a cidadanía, co obxecto que nin este nin outros casos de maltrato animal habiten na nosa terra", pide el regidor.