Detenido por agredir a los agentes que le habían llamado para recoger a su hermano ebrio

Un hombre de 46 años de edad y vecino de Barbadás, fue detenido por "atentado y amenazas graves" a un agente de la Policía Local de Ourense, al cual llegó a pegar un en un brazo. Lo insólito es que el hombre había sido llamado por los propios agentes, para que recogiera a un hermano suyo que había dado positivo en la prueba de alcoholemia, y acabó enzarzado con los agentes, cuando estos le pidieron que se sometiera también a la prueba de alcoholemia, para ver si estaba en condiciones de llevarse el coche de su hermano ebrio. Una petición que entra dentro del protocolo legal, pero que alteró al hermano que inicialmente estaba "sobrio".

Los hechos ocurrieron a las 00.30 horas de ayer en la calle Monseñor José Álvarez, en O Couto. El hombre se personó en un control de a alcoholemia a instancias de la Policía Local, para hacerse cargo del vehículo de su hermano que había dado positivo en la prueba.

Según relata la propia Policía Local, en la hora indicada se encontraban haciendo el control cuando un conductor de 40 años, dio positivo (presentaba más de 3 veces la máxima permitida) y él mismo pidió que llamaran a su hermano mayor para hacerse cargo del vehículo.

Cuando llega el hermano y le piden que haga la prueba "se niega sorpresivamente, empieza a amenazar gravemente a uno de los agentes al que se abalanza llegando a agredirlo en un brazo y cuello, motivo por el cual tras ser reducido por la patrulla, se procede a su detención, instruyéndose diligencias por presunto Atentado y Amenazas graves" indican los agentes".

Añaden que el detenido no tenía responsabilidad administrativa ni penal en los hechos por no ser él quien conducía el vehículo sobrepasando la tasa de alcohol, de hecho podía haberse no hacerse cargo del mismo sin pasar este trámite de prueba que se le exigió.