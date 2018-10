La vida "feliz" en clausura en plena crisis de fe

El móvil de la madre superiora suena en varias ocasiones la mañana del martes. Los obreros se afanan con los últimos retoques para poder inaugurar, el 21 de octubre, la iglesia de San José en el monasterio de las clarisas de Vilar de Astrés, una casa grande de piedra de los noventa. En un promontorio que mira a la ciudad de Ourense desde un balcón privilegiado, que permite divisar el invierno montañoso, cuando la Serra de San Mamede o el Rodicio están colmados de nieve en los meses más fríos, 14 mujeres -la mayoría, mayores- mantienen esta comunidad de clausura en los tiempos que corren. Desde el otro lado de la reja del locutorio, devuelven las preguntas con detallismo y dulzura. Transcurrida una hora, desaparece también la separación simbólica y las religiosas invitan a los periodistas a recorrer el cuidado jardín que bordea el convento y conduce a un huerto donde refulge el verde vivísimo de una parra con kiwis, un toldo natural para cuando el sol aprieta. "Disfrutamos más del aire libre que mucha gente que vive en la naturaleza", destaca una de las hermanas. La imagen que tal vez proyectan al resto del mundo, por los prejuicios, no encaja al estar con ellas. Transmiten "la alegría, fraternidad y felicidad" de una vida contemplativa, de trabajo y oración.

Su día dura de 6.15 de la mañana a 23 horas. La jornada de las clarisas -la principal orden mundial, fundada en el siglo XIII por Francisco de Asís y Santa Clara- comienza en Vilar de Astrés con un rezo intensivo antes de ir a desayunar: coro, oficio de lectura, laudes (el propósito es dar gracias a Dios al inicio del día), una oración personal y la misa. Tras el desayuno, cada hermana se encarga de las obligaciones según un plan de reparto de trabajo, que incluye labores del hogar y la ocupación específica de este grupo, el bordado por encargo. Además rezan para otros por temas más mundanos que, sin embargo, preocupan: "Aquí también nos traen huevos o un donativo en dinero para que no llueva en la boda, la primera comunión o la fiesta del pueblo. Nosotros se lo encomendamos a Santa Clara, y después que ella se entienda con ellos", ríe la madre superiora, María Ángeles del Niño Jesús, de 74 años (cada novicia elige sus apellidos al ingresar, en el pasado se los asignaban).

La opción de fe de esta comunidad no conlleva un encierro y, pese a la distancia con los ritmos y las prisas de la vida laica, aquí el siglo XXI también se asoma. Lejos quedan los tiempos en que hasta para ir al médico necesitaban un permiso especial del obispo e incluso de la congregación vaticana. Además de las salidas para ir a votar, algunas bajan a la ciudad cuando tienen que hacer trámites, o ir a consulta. Reciben visitas de cualquier persona que quiera hablar con ellas -el mismo martes, de un grupo de peregrinos-, les envían dos periódicos, pueden comunicarse con su familia en el locutorio o a través del teléfono fijo, y disponen de un televisor, aunque solo lo encienden en ocasiones contadas, por retransmisiones de actos del papa o cuando sucede una catástrofe. "Las noticias corren que da gusto, enseguida se entera uno, sobre todo de las malas". En el monasterio de clausura existe incluso conexión a la red. "Si se usa como es debido" -y en el convento es para buscar homilías, recibir encargos o hacer gestiones por correo-, "internet es bueno", resuelve la superiora.

La responsable de la comunidad de Vilar "tanto en lo espiritual como en lo material" tiene 74 años, 61 de ellos vividos en clausura. "Siempre me he sentido aquí plenamente realizada y como si estuviera en mi casa", destaca. A la directora se la elige democráticamente, con voto secreto y sin que ninguna hermana se postule, en unas elecciones que preside el obispo. María Ángeles lleva 9 años por tercer mandato. Estuvo 12 la primera vez -es el periodo máximo antes de la renovación forzoso-, después otros 9, y ahora lleva 8 "Dicen que los cargos son cargas, y es verdad", afirma la monja, atareada.

Setenta y dos religiosos, el 85 % mujeres, mantienen en la provincia cinco comunidades que desafían a la vejez y a la rampante falta de vocaciones, en una sociedad con cada vez menos creyentes. Un 77,4% de los españoles se declaraban católicos en 2008, un 1, 6 %, de otras religiones. Según el último barómetro del CIS, el porcentaje ha caído en una década a un 66,3 % de católicos y a un 2,5% de otros credos.

Hay 14 monjas clarisas en Vilar de Astrés, que eran 20 cuando el grupo llegó en 1997 desde su anterior monasterio, en Ramirás. Quedan 21 actualmente en el monasterio de Allariz, la comunidad de origen, hasta que en 1949 fue fundada la de San José. Las carmelitas descalzas suman 11 religiosas, 15 las esclavas. El único colectivo considerado de clausura de miembros varones lo forman los monjes de Oseira, ya solo 11.

En Vilar, donde 11 de las 14 monjas son de Ourense, la media de edad es elevada. La contable, María Pilar de la Eucaristía, tiene 80 años. La mayor de todas, 91. Antonia María de San Francisco es la única del convento que estuvo en Allariz, antes de la fundación de la segunda comunidad en Ramirás. Ingresó con 19 años, lleva 72 consagrada a Dios detrás de una reja. "El tiempo no me ha rendido nada, siempre he estado contenta y feliz en la comunidad. Nuca he tenido un momento de arrepentimiento", subraya la hermana más longeva con una alegría que se contagia. Solo tuerce el gesto para confirmar la crisis de futuro: "Faltan muchas vocaciones hoy en día".

"Pedimos mucho para que las haya, pero la sociedad actual no las favorece. En Galicia hay una carestía", confirma la superiora. El único relevo generacional ha llegado, en los últimos años, del otro lado del Atlántico, desde Ecuador, tras una visita de algunas clarisas de San José. Llegaron cuatro hermanas, una decidió dejar el hábito y se ha casado. "La superiora siempre nos dice: libre viniste, libre puedes irte; aquí no se presiona a nadie", deja claro una hermana. Las otras tres religiosas americanas se han quedado.

Silvia María de Nuestra Señora del Rosario es la más joven, con 36 años. Lleva 12 en el monasterio de Vilar de Astrés. La vocación apareció siendo adolescente. "Sentía un vacío profundo y buscaba una razón. Tenía que comprometerme a algo profundo, no me llenaba nada en el mundo". Al cumplir los 16, entró como novicia en una comunidad de clausura situada al sur de Ecuador. Estuvo casi 6 años antes de instalarse en España. "Yo no pensaba venir, pero siguieron llamando desde aquí porque tenían necesidad de vocaciones, y finalmente me lo planteé. El sentido de poder ayudar aquí me llevó a tomar la decisión", explica.

Siendo aún joven, ha pasado más tiempo como religiosa de clausura que en su vida anterior. La fe las sostiene, pero en su ánimo, como en el de cualquier persona, también hay grietas. Silvia se emociona y tiene que ahogar el llanto cuando explica cómo sobrelleva los momentos de flaqueza: "Siempre, cuando estás a punto de echar todo por la borda y de buscar otro camino, el Señor se vale de cualquier medio para hacerte ver que esto es lo tuyo. A mí me lo ha hecho experimentar muchísimo. Te hace sentir que eres amada y querida, se renueva la ilusión y la experiencia viva de la fe. Esa que pase lo que pase te empuja a luchar, que aunque tengas problemas te lleva a seguir".

¿Extraña una monja de clausura conocer de primera mano cómo gira el mundo? "Podré perderme conocimientos de tecnología o adelantos de cómo va la ciencia, ¿pero el ser humano es plenamente feliz interiormente con todo eso, más allá del placer momentáneo? Yo, sin eso, me siento feliz", argumenta.

"Desde fuera, la clausura llama mucho la atención y no se entiende. La realidad es otra cuando estás aquí. No se puede amar lo que no se conoce y no se puede entender lo que nos has experimentado", opina María Josefina de Jesús, otra de las monjas ecuatorianas, de 42 años, desde los 27 en el convento de Ourense. También ella se decidió a cruzar el océano ante la falta de vocaciones. Con la vida por delante, está convencida de ser monja hasta la muerte. "Una tiene que ser llamada y percibir que en clausura se va a sentir realizada y feliz. Aquí la vida es más entregada, centrada y de oración".

Distintas generaciones y culturas conviven en el monasterio. "Nosotros también tenemos roces, porque somos humanas, pero siempre se soluciona. La fraternidad y el amor es una característica de nuestro espíritu franciscano. Las hermanas son nuestra familia", contesta la superiora. Tras la entrevista, comida, siesta y de vuelta a la oración y al trabajo.