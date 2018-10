Ledicia Sola: "Vivir sin permiso es algo que siempre me ha gustado, desde antes de rodar esta serie"

"De pequeña quería ser escritora, cantante y actriz, por ese orden..., pero siempre fui muy de hacerlo todo al revés", confiesa en sus redes Ledicia Sola. Finalmente se decantó por la interpretación y atesora un currículum de vértigo. Ha sido ahora su papel de la calculadora Elisa, en la serie de Telecinco "Vivir sin permiso" (VPS), rodada íntegramente en Galicia, que comparte con su su esposo en la ficción Álex González y José Coronado, un binomio actoral de éxito, la que ha corrido aún más las cortinas para dejar pasar la luz de una actriz con ADN ourensano que lleva años brillando fuera.

- Es usted una de las actrices más reclamadas desde hace semanas en los "photo call" junto con sus compañeros de la serie de "Vivir sin permiso" José Coronado y Alex González, pero consultar su currículum demuestra que lleva más de veinte años sin parar de trabajar.

- Es cierto. Todavía estaba estudiando interpretación en Madrid cuando me llamaron para una obra de teatro. Tenía 19 años y, como es normal, fue algo fascinante para mí. Desde entonces he trabajado en muchas obras de teatro, televisión y en el cine, algunas series de la TVG, otras ya emitidas por televisiones nacionales como "Gran reserva" (TVE) o "Amar es para siempre" (Antena 3), y es cierto que, aunque en estos casos ya viví lo mismo el impacto es mayor, pero solo porque se abre el número de personas a las que llega lo que haces.

- ¿Fue difícil dar vida a Elisa en "Vivir sin permiso", una mujer pérfida y calculadora, antagónica a la personalidad real de Ledicia Sola?

- Esa es una de las cuestiones que chocan a muchos de los que me conocen en persona, les sorprende que sea simpática o dulce. Pero lo cierto es que suelen darme papeles de mujeres de carácter, frías y ambiciosas. Eso me gusta, pues hacer de mala te da mucho juego, te obliga a buscar las motivaciones del personaje para poder entenderlo y justificarlo.

- Al igual que ocurre con otras malvadas de ficciones televisivas ¿ser Elisa en la serie más vista de Telecinco empieza a tener a tener un coste cuando sale a la calle?

- En absoluto. La gente que se me acerca lo hace para resaltar lo positivo y decirme cosas agradables. No me agobia en absoluto que me saluden. Claro que es posible que aquellos a los que mi personaje les provoque distancia opten por no acercase siquiera (bromea).

- ¿Todo el rodaje de la serie se hizo en Galicia?

-- Grabamos en Rías Baixas, en especial Vilagarcía, A Illa de Arousa, Cambados.Fue un lujo estar en una serie nacional rodada íntegramente en Galicia, y para mí más por grabar en casa. Fue un trabajo intenso, pero se han dado los tiempos necesarios para hacer las cosas bien y eso se nota en la calidad y en los planos. Ahora rodamos ya los capítulos de la próxima temporada. La cadena está muy contenta y "VPS" es su apuesta.

- La serie aborda, bajo un guion de Manuel Rivas, las telarañas del narcotráfico y lo hace en los propios escenarios "naturales" del mismo. ¿Eso pudo generar algún conflicto durante el rodaje?

- Es cierto que el libro de Rivas es el punto de partida, pero "Vivir sin permiso" es una historia de ficción, los personajes no son reales. El trasfondo son los negocios de Nemo Bandeira (José Coronado) en el narcotráfico, pero lo que pesa son las tramas familiares. Partimos de un hecho real para desarrollar un drama familiar.

- Están ya con el rodaje del la próxima temporada ¿Nos puede adelantar alguna novedad ?

- Estamos en la mitad de la segunda. Desaparecen unos personajes, aparecen otros nuevos. Lo único que puedo adelantar es que habrá aún más acción y la serie va a ofrecer muchos sobresaltos y giros inesperados.

- Para ser una actriz que, según se define, "quería ser primero escritora, luego cantante y después actriz, pero me gusta empezar las cosas por el revés" no le ha ido nada mal.

- Risas. Desde los 6 años escribía mis propias historias, siempre dramáticas y tremendas y se las leía luego a la familia. Empecé a escribir los personajes que me gustaba imaginar. Luego decía que quería ser cantante, lo fui en una serie de ficción. Pero fue cuando empecé a emocionarme con el teatro, cuando me di cuenta de que quería ser actriz, me centré en eso y requirió el 200% de mi esfuerzo.

- ¿La faceta actoral aparcó entonces la de escritora?

- Ahora estoy en un momento en el que he vuelto a escribir y puedo adelantarle que estoy escribiendo el guion de mi propio espectáculo. Con mucha calma y tranquilidad y para cuando pueda sacarlo. Es mi propio monólogo para una mujer. Hasta ahí puedo decir. Es un "one woman show", como dicen los americanos

- Está claro que usted lleva tiempo escribiendo su propio guion. ¿Lo de "Vivir sin permiso" no le suena raro?

-- Pues lo cierto es que es algo que siempre me ha gustado. Llevo toda la vida viviendo sin permiso, en el sentido de no pedir permiso a nada ni a nadie para hacer aquello en lo que creo y me apetece hacer.

- Tanto José Coronado como Álex González son grandes actores y con etiqueta de galanes pero ¿Cómo son en la faceta de compañeros de reparto?

- Cuando los conocí entendí el secreto de su éxito, pues al margen de que son enormes actores tienen un gran carisma personal. Es cierto que mis amigas y otras mujeres me hacen comentarios como "qué suerte" o "a ver si le das un recadito", pero en ambos, y sobre todo en Álex (su marido en la ficción), he descubierto a un grandísimo compañero, generoso, amable. Y eso está muy por encima de lo de chico guapo.

- ¿Qué le diría a aquellos que ahora empiezan a perseguir su sueño actoral, desde cero y en ciudades en las que no hay una infraestructura teatral o cinematrográfica?

- No hay una fórmula que funcione más que ser tú mismo, escucharte para saber qué quieres y ser muy perseverante. Si trabajas duro no conseguirás todos tus sueños pero sí una buena parte de ellos.