Fuego en joyas naturales: arde en la Ribeira Sacra y el Xurés

Un incendio permanece activo en la Ribeira Sacra ourensana, tras propagarse durante toda la noche en la parroquia de Santo Estevo de Ribas de Sil, en el municipio de Nogueira de Ramuín. Según fuentes del operativo de extinción, el frente comenzó en tres focos distintos, por encima de la localidad de Loureiro. La Consellería de Medio Rural indicó esta mañana que el fuego aún no ha sido controlado, y cifra la superficie afectada en al menos 75 hectáreas.





ACTIVO un lume forestal no concello de Nogueira de Ramuín, parroquia de Santo Estevo de Ribas de Sil, que segundo as últimas estimacións supera as 75 hectáreas. #IFRibasdeSilNogueira