Condenado un policía por rechazar un test de drogas y alcohol alegando venganza

El agente de la Policía Nacional F.A.P., con destino en A Coruña pero suspendido de empleo y sueldo desde que el pasado 14 de abril empuñó su arma en una cafetería de la calle Valle Inclán de Ourense, ha resultado condenado por dos delitos contra la seguridad vial. Uno por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, con la imposición de una pena de 900 euros de multa y dos años y medio de retirada del carné, y otro de desobediencia por negarse a realizar la prueba, que añade seis meses de prisión y un año más sin permiso de conducir. La sentencia es recurrible ante la Audiencia Provincial.

Además, F.A.P. tiene pendiente otro procedimiento por embestir una terraza de A Ponte con su coche.

Los hechos a los que alude esta sentencia ocurrieron a las 5.15 horas del 17 de marzo de 2018, cuando el agente conducía por la avenida de La Habana de la ciudad y fue requerido por una patrulla de la Policía Local para un control de alcohol y drogas. El acusado mostraba síntomas de haber bebido en exceso y también de haber consumido sustancias estupefacientes pero se negó a someterse al test.

En el juicio justificó esta decisión en una supuesta animadversión de la Policía Local hacia él señalando el control como una venganza. Sin embargo, la jueza del Penal 2 no ha visto probado tal resentimiento y señala que la decisión "fue claramente voluntaria e intencional". Señala que los dos agentes testificaron que no le conocían y que el propio acusado "acabó reconociendo que no ha tenido conflicto" con ellos. Además, destaca el hecho de que fue F.A.P. el que se identificó ante ellos en el control e "incluso pretendía servirse" de su condición de policía "para eludir la realización de las pruebas".

La sentencia concluye que estos tests no constituyen el único medio para acreditar la influencia alcohólica o tóxica en la conducción y toma como referencia la descripción realizada por la Policía Local tanto de los síntomas de ingesta de alcohol como de drogas para acreditar que conducía bajos sus efectos.