Narbona: "El ruido de la derecha hace que muchos no sepan que gobierna Sánchez"

La presidenta del PSOE ha justificado su visita a Ourense en la que tras dar un paseo por la ciudad, con el secretario xeral del partido en Galicia, Gonzalo Caballero, para dar un paseo con la ciudadanía y posteriormente por la militancia, en épocas de búsqueda de voz y candidatos par el PSOE en Ourense, explicó los verdaderos motivos de su visita a la ciudad de As Burgas.

Según Cristina Narbona el "el ruido de la derecha hace que algunos ni siquiera sepan que gobierna Pedro Sánchez". Por este motivo "estoy aquí "para dialogar con militantes y con la sociedad en su conjunto" y "explicar lo que está haciendo el gobierno socialista para dar a conocer muchas medidas que han sido aprobadas durante los primeros cien días de Gobierno" se.

"Con el ruido que se procura hacer desde los partidos de derecha, hay muchas personas que no sabe que está gobernando Pedro Sánchez y consiguiendo sacar adelante normas legales a pesar de tener solo 84 diputados en el Congreso de los Diputados", ha apostillado.

Añadió que "a pesar de tener un grupo parlamentario pequeño, tenemos el suficiente apoyo como para que España avance en derechos, en libertad, en regeneración democrática. Eso es exactamente lo que vengo a explicar con detalle hoy, además de escuchar, ya que tengo el encargo de elaborar el programa marco del Partido Socialista para las elecciones municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo", ha concluido la presidenta de la formación socialista.

Por otro lado la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha negado ayer en Ourense el plagio en la tesis del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, así como en el libro posterior.

Indicó que "esa tesis no tiene en absoluto ningún tipo de plagio y el hecho de que en un libro posterior que hizo, no solo Sánchez sino también Ocaña, se haya reproducido sin citarlo un texto correspondiente a una conferencia, pues no puede considerarse un plagio de la tesis ele toral de Sánchez", ha abundado Cristina Narbona, que ha atribuido este debate a un intento de "hacer ruido" por parte del PP "para que no se vea la gestión del Gobierno".