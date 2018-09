El TSXG anula el nombramiento del jefe de servicio de Personal del Concello

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anula el nombramiento del jefe de servicio de Personal y Recursos Humanos, del exconcejal del Partido Popular, Francisco José Rodríguez-Novoa, que había sido responsable político del área de personal entre 1999 y 2007, por lo que ratifica la sentencia de primera instancia, del Juzgado Contencioso-Administrativo nº2 de Ourense, que aprecia la existencia de desviación de poder, que puede derivar en una prevaricación en el ámbito penal.

La sentencia del alto tribunal gallego, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, confirma las tesis del juzgado de primera instancia, en la que se rubrica que el proceso "estaba preparado, o cuando menos dirigido" para adjudicar la plaza al exconcejal del PP. Y así, en la sentencia se concreta que "la finalidad perseguida con el nombramiento no es la adjudicación del puesto a quien ha presentado mayor mérito y capacidad", con lo que da por demostrada la intencionalidad de adjudicar a dedo ese puesto.

En la exhaustiva y detallada argumentación de la sentencia, que rechaza los recursos presentados tanto por el concello como por el propio jefe de servicio de Personal, a los que le impone el pago de costas, ratifica que "se dan elementos suficientes como para apreciar la desviación de poder, no ya tanto por las bases en sí del proceso, sino por la actuación del tribunal calificador a la hora de valorar los méritos de los distintos partícipes", un concurso en el que participaron ocho personas.

De ahí que la sentencia, además de la ilegalidad de las base del concurso "vulnerarían el principio de igualdad consagrado en la Constitución Española, y que "han sido diferentes a las de otras 14 jefaturas de servicio del mismo concello", ratifica que la forma de baremación "es nula de pleno derecho", y censura la absoluta arbitrariedad en su proceder del tribunal calificador.

Y señala que la "ausencia de motivación" respecto a los cursos valorados, en cuanto que "se ignora cómo se han podido evaluar sin tener conocimiento cierto y preciso de la materias impartidas y la duración concreta", y que llevaron a que obtuviese la máxima puntuación posible. Algo similar a lo que ocurre con la memoria que presentó.

En cuanto a la experiencia profesional acreditada, la sentencia concreta que "la licenciatura en Farmacia -con que cuenta Rodríguez Nóvoa ya la que alude el juez- no resulta anecdótica en tanto que desvela las competencias específicas a las que se orientó su preparación, mientras que la superación de un proceso selectivo en el que existan unos temas comunes a todos los puestos de funcionario de carrera no revela una particular formación jurídica".

En cuanto al proceso seguido, incide en la modificación que suprimía de la ficha de la RPT de esa jefatura el requisito de titulación especifica se introduce en una época en la que gobernaban buena parte de los ahora recurrentes, en alusión a ediles del PSOE, hoy en la oposición. Y añade que pese a lo grosero de aquella supresión aprobada por el bipartito de PSOE y BNG, el actual gobierno del PP la mantuvo. Un cambio, que no solo permitió que se adjudicara la plaza a un licenciado en Farmacia "en demérito de otros candidatos con un perfil mucho más ajustado al de la plaza, como por ejemplo puede ser un licenciado en Derecho, en Dirección y Administración de Empresa o técnico de Administración General.

Desde el gobierno se estudia presentar el recurso de casación, y se alude a que ese cambio de la ficha "la hizo otro gobierno", y en cuanto a la valoración de los aspirantes al puesto "fue realizada por un tribunal formado por técnicos municipales, nunca por representantes políticos". Por su parte, OUeC, que había recurrido el proceso, pide la dimisión de la edil de Personal, Flora Moure.